防疫不馬虎 侯友宜宣布：明早10點進行全市24小時大清消
衛福部長陳時中今（13）日說，「不會升級到第3級」，新北是否會採取更嚴格的防疫措施？對此，新北市長侯友宜強調，新北市對防疫一點都不馬虎，「從明天早上10點開始，進行全市24小時總動員的大噴消」，也呼籲民眾一起配合。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-13 13:38:37
新北市長侯友宜今日在環保局長程大維、中和區長賴俊達的陪同下，視察中和區福和宮的消毒情形；侯友宜受訪時宣布，新北市從明（14）日的上午10點起，進行全市24小時的總動員大清消，針對公務的公共領域及私人公共領域，包括餐廳、百貨、商場、夜市都要做好大清消。
侯友宜指出，希望從明（14）日的上午10點起至次日上午10點，藉由24小時的大清消，也希望民眾針對自家或周遭環境易接觸的地點，可用漂白水、消毒酒精來做噴消，徹底做好環境的消毒工作，藉此來保護自己；呼籲民眾一起配合，以防堵病毒的擴散。
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