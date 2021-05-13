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台股一片慘綠！她問持股慘跌「該加碼or認賠」　兩派拉鋸

▲權值股領跌！台股12日早盤一度跌逾140點，不過杏輝、杏國因新藥臨床期中分析結果佳，雙雙亮燈漲停。(圖／NOWnews資料照片)
▲受到國內疫情升溫影響，台股於昨（12）日創下史上單日最大跌點，終場收在15902點，面對一片「慘綠」的情況，也讓股民臉都綠了，就有女網友相當好奇「股票現在要加碼，還是認賠」，貼文一出，掀起熱議。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 14:03:46｜2021-05-13 14:45:11

受到國內疫情升溫影響，台股於昨（12）日創下史上單日最大跌點，終場收在15902點；而今（13）日盤中反彈一度翻紅，上下震盪近600點，守住半年線之上，收復萬六關卡；不過面對一片「慘綠」的情況，也讓眾多股民超崩潰，就有女網友相當好奇「股票現在要加碼，還是認賠」，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在PTT以「股票現在要加碼，還是認賠」為題發文，提到台股受到疫情影響，已經「綠一片啦」，也因為她手上的股票也是慘跌，因此好奇發問「現在到底是要加碼攤平，還是認賠殺出呢」？

▲女網友在PTT以「股票現在要加碼，還是認賠」為題發文。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲女網友在PTT以「股票現在要加碼，還是認賠」為題發文。（示意圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，有些網友認為應該要趁股價低時，藉此加碼、攤平，「建議無限攤平」、「加碼啊！攤平到不能再攤」、「現在不加就來不及了」、「別人恐懼我貪婪」、「加碼正解」、「快All in」、「我一律建議All in」。不過，也有較保守的網友表示，若不是要存股或長期抱著，還不如早點賣掉停損，「賣掉換放空，這只是剛開始」、「這幾天認賠吧？過幾天再說」、「現在不砍，是要賠光嗎」、「認賠殺出」。

但綜合兩派網友意見，最多人認為「本多忠（終）勝」是最好的方法，在股市上，所謂的「本多終勝」是指，「投資者的本金夠雄厚，由於股票會因為各種原因造成漲跌，因此若資金足夠的話，才能在股票下跌的期間承受虧損風險，甚至加碼買進」，在台灣投資界常使用諧音「本多終勝」表達「只要本金夠多，終究將會勝利」的意思，但最後也要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。 

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