台股一片慘綠！她問持股慘跌「該加碼or認賠」　兩派拉鋸

受到國內疫情升溫影響，台股於昨（12）日創下史上單日最大跌點，終場收在15902點；而今（13）日盤中反彈一度翻紅，上下震盪近600點，守住半年線之上，收復萬六關卡；不過面對一片「慘綠」的情況，也讓眾多股民超崩潰，就有女網友相當好奇「股票現在要加碼，還是認賠」，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在PTT以「股票現在要加碼，還是認賠」為題發文，提到台股受到疫情影響，已經「綠一片啦」，也因為她手上的股票也是慘跌，因此好奇發問「現在到底是要加碼攤平，還是認賠殺出呢」？



