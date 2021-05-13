建議柯文哲關閉八大行業？侯友宜：北市有一定的做法

中央流行疫情指揮中心昨（12）日公布國內新增16例本土及1例調查中確定病例，其中有10例為案1203也就是獅子會前會長的接觸者，因此新北市長侯友宜宣布，八大行業全部暫停營業；但台北市長柯文哲認為，不該一下全部封閉，否則「也要下令餐廳停掉、桌菜不准吃」。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-13 14:31:28
侯友宜今（13）日受訪時表示，新北市從昨日一公布10例後，就要繃緊神經，因為這10例到底還有多少要擴散？每個地方採取的策略跟方式，都不盡然是一樣，有些場所沒有辦法落實管理，該暫停營業就要暫停營業；此外，新北市針對八大特殊行業及網咖、電子遊戲場業，認為在防疫的過程中，需要更嚴謹的面對。
侯友宜指出，非常謝謝業者已經都在做大噴消，同時今日也會全部複查488家的業者，到底有沒有暫停營業，謝謝業者願意共體時艱，大家一起面對防疫，多一份謹慎、多一份充分的準備，就可以減少一份的傷害；此外，會詳細的去評估，是否建議中央給予八大行業紓困的方案。
媒體追問「雙北是生活共同圈」，新北人如果跑到台北人去消費娛樂，回來會不會反而有交叉感染的風險？會呼籲台北乾脆也一起跟進關八大行業嗎？侯友宜回應，相信台北市有一定的做法，大家彼此間共同防疫，大家齊心齊力把防疫做好。
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