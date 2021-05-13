指揮中心挨批疫苗採購不透明 陳時中：由中央統籌處理
隨著國內疫情持續延燒，國內疫苗施打需求也越來越高，民眾黨今（13）日指出，政府對於疫苗採購資訊不透明，造成民眾恐慌，尤其是疫苗施打順序有嚴重疏失，對於疫苗採購的相關細節，指揮中心指揮官陳時中今（13）日回應，疫苗是國安問題，同防疫政策應該由中央統籌處理。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-13 15:26:31｜2021-05-13 16:16:32
陳時中說明，在舊的法律層面，藥物根據藥事法進口，要檢具相關文件、要有藥證，但這次是緊急授權製造輸入，在藥事法有規定有合法合規藥商都可以進口，法律上不是藥商沒辦法進口，不過因為是國際重大傳染病，政策上疫苗購買牽涉整體國家防疫，防疫政策資源配置，是國家安全問題。
陳時中強調，指揮中心成立時，根據政策把防疫當作整體工作，疫苗也是防疫重要一環，進口製造跟核准本來就在中央，希望疫苗由中央統籌整理，法律上有這樣空間，但不要讓疫苗接種混亂，那世界各國都這樣做台灣也不例外。
另外針對媒體詢問有醫院反應疫苗不夠，應擴大配送，陳時中回應，「哪一家你可以跟我講，我們就會跟他聯繫，看狀況增加配送量」，這兩天本也會有例行的統計回報，都可以及時因應處理。
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