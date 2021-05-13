工科男重考2年上牙醫系！聽前輩揭「業界現況」：不香了
大學選擇的科系，對於一個人的未來職涯發展有著重大影響。一位本來就讀頂尖國立大學的工科男，花2年重考牙醫系，結果近期聽聞從事牙醫的親戚分享「業界現況」，忍不住崩潰「牙醫以後不香了...那我花的這些時間和努力算什麼？」
編輯中心/綜合報導
2021-05-13 17:16:47
原PO在論壇《Dcard》上發文提到，「我原本讀交大工學院覺得前途不甚光明，於是重考醫牙，花了2年好不容易考上私牙，但上週卻又聽牙醫系的親戚說你六年後出來環境已經更慘了」。
從事牙醫的親戚也表示，「實際上業界的人都很有感飽和的事實，總額控管的效用也很有限，以前隨便投資就可回收利益的時代已經過去了，要是沒有一定的實力脫穎而出以及聰明的行銷，牙醫診所倒的也不少」；這也不禁讓原PO崩潰，「原本以為考上後就可以保障未來一定的生活水準，那我花的這些時間和努力算什麼？」
不少網友看完文章也紛紛回應，「飽合是都市尤其是北部的事情，願意往其他地方去的話根本沒差」、「我的矯正牙醫從台北大醫院跑到新竹自己開，應該是要找到好地方跟技術好感覺比較重要」、「都市真的蠻飽和的，可能以後年輕牙醫會偏向去郊區或鄉下發展」、「只能說是奢侈的煩惱，但我覺得現代人應該只會越來越需要牙醫欸」、「牙醫的健保是總額，一塊餅大家分，人越多分得越少牙醫拼業績ㄧ定是拼自費，自費市場不是看你醫術多好，而是比顏值、口條、行銷」。（編輯:潘毅）