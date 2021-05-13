阻斷病毒傳播鏈　林右昌發起全市大洗手運動

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林右昌指出，因為疫情仍然非常嚴峻，經過會議的討論後，決定採取更嚴格的防疫措施，市府同仁即日起上班一律配戴口罩，全市圖書館、各區圖、市立游泳池、市立體育館、國民運動中心及所有的文資點，都閉館一個月；廟口夜市的光達人流系統，也將在14日上午11時完成架設，基隆嶼登船人數則減半。
校園的部分，國中會考不開放家長陪考及陪看試場，本市學校校慶一律停辦、5月29日山海廚神決賽延期，5月27日技藝競賽成果頒獎典禮取消，5月29日全市語文競賽延至9月份再舉辦；另依中央要求，各級學校校內人員及學生進入校園、上課皆需一律配戴口罩，並要求各級學校要加強線上教學的演練。
林右昌說，中央防疫指揮中心公布案1217的公共場所活動史，5月7日的早上9時到10時，曾經前往基隆市信義市場採買、5月8日晚上18時30分到19時30分左右，曾前往小峨嵋川菜館用餐；目前所掌握的訊息，案1217可能並不是不明感染源的案件，而是有固定指向，已公告源頭都來自萬華茶藝館群聚案。
林右昌指出，由於案1217曾到信義市場進行採買，宣布信義市場停業到5月23日凌晨0時，昨日晚間已配合全市大消毒，今日下午環保局已再次完成消毒工作；也責成相關單位，針對八大場所加強稽查，必須在今日晚上完成全市295家八大場所稽查跟查核，如果沒有辦法配合實聯制的要求，將一律要求停業！
林右昌呼籲，隨著國內疫情升溫，現階段最重要是阻斷病毒傳播鏈，日前前往幼兒園與幼童進行衛教的宣導時，有感幼童對於洗手行動落實的徹底、確實，反而是大人輕忽「洗手的重要性」；希望大家明日中午12時與他在同時間、不同地點，吃午餐前一起進行「全市大洗手，洗手護台灣」的防疫行動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。