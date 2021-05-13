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吃迴轉壽司慘遇停電！女結帳「店員急道歉」　結局幸運炸

迴轉壽司
▲台灣電力公司興達發電廠13日14時37分因事故全廠停機，造成全台大規模停電。對此，就有民眾指出當下本在迴轉壽司店用餐，沒想到卻意外因停電獲得小確幸。（示意圖／翻攝PhotoAC ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 17:37:27

今（13）日14時37分，台灣電力公司興達發電廠因事故全廠停機，造成全台各地出現停電情況。對此，就有民眾向本報透露，停電發生當下本在連鎖壽司店用餐，當下她決定離開餐廳，沒想到準備結帳時卻意外獲小確幸，讓民眾興奮直喊「真是賺到了！」

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台灣電力公司興達發電廠13日14時37分因事故全廠停機，造成全台大規模停電。對此，就有一名民眾表示，停電當下她本在連鎖迴轉壽司店用餐，隨後她準備結帳離開時，店員透露因停電無法結帳，表明「不用付錢可以直接離開」。

▲民眾表示因用餐時遇到停電，店家表明不用付錢可直接離開。（圖／讀者提供）
▲民眾表示因用餐時遇到停電，店家表明不用付錢可直接離開。（圖／讀者提供）
不僅如此，店員當下還不斷致歉「停電造成你們的困擾！」該民眾也緩頰「有收到簡訊知道是電廠的問題」，笑笑回應「不用免費啦！這樣很不好意思」，但店長仍執意承擔費用。意外因停電獲得小確幸，也讓民眾高興直喊「真是賺到了！但我只吃了八盤」。

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▲ 店家遇到停電選擇承擔費用，讓民眾興奮表示「真是賺到了！」（圖／讀者提供）
據了解，今日513興達電廠因事故全廠停機，造成全台大停電，台電也解釋原因，表示高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機。為了確保電網安全，將採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。（編輯：陳雅雲）

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