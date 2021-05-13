蕎麥麵放推車出大事！「靈魂」秒被偷 他發誓：不再離開
美式大賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良的特點，總能讓不少顧客願意一再前往消費。不過，就有網友到賣場購物，沒想到才離開推車一下，有人就將車內的蕎麥麵包裝打開，並偷走「蕎麥麵靈魂」的內附醬包，讓他相當傻眼，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-13 19:30:44
原PO在《爆怨2公社》表示，自己和媽媽到賣場購物，媽媽先把韓式蕎麥麵和購買清單的商品放進推車，接著為了不讓推車擋路，兩人就將車放到賣場的通道旁，再到貨架區拿零食。結果在結帳前，他就發現蕎麥麵的蓋子沒蓋好，當時也沒想太多，把蓋子蓋好去結帳。
原PO回到家後，竟發現蕎麥麵內附的「醬包」不見了，立刻詢問「這麵的醬呢？」媽媽也驚訝地說「不是在裡面？我拿的時候中間有一盒醬啊」，最後經過兩人的推論後，猜測是被某位很喜歡韓式醬的人偷走了，這也讓原PO十分懊悔「難怪我當時看到蓋子是開的，下次不會離開推車半步」。
原PO也補充，面對這種情況雖然生氣，但不想浪費交通往返的車資和時間，最後只好將沒有「靈魂醬包」的韓式蕎麥麵，直接高溫殺菌、烹煮成炒麵。貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「太可惡了吧，醬是這碗麵的靈魂」、「我知道醬很好吃，但也不用這樣偷吧」、「太誇張了，真的會氣死」。
另外，也有不少人建議，「還是不要吃比較好，拿回去退，畢竟拿的人怎麼樣並不清楚」、「這樣我不會吃了 ，直接倒掉…」、「被別人碰過了，就別吃了吧」、「還是別吃了，你不知道他對那碗麵做了什麼」、「只能說心臟很大顆，有被打開的痕跡感覺很恐怖啊」。（編輯：許智超）