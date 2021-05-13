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男跪求「藍色泡麵」狂找25年！神人挖出答案　老饕秒落淚

▲飢腸轆轆的時刻，來一碗香噴噴的泡麵，那真的是非常銷魂。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲有網友指出一款藍色泡麵讓他找了25年都沒下文，因而上網發文求助。對此，就有神人立馬找出答案。（示意圖／翻攝Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 18:35:35｜2021-05-13 18:42:11

台灣泡麵款式五花八門，近年來更有不少外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣。不過，就有一名網友指出，想找尋國小時吃到的懷舊泡麵，但因記憶久遠，早已忘記該款泡麵的品名，因此發文求助「一定會有人知道的對不對！！！神人快出現吧拜託」。對此，竟有內行人真的挖出答案，讓一票鄉民震驚直喊「好懷念喔！」

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原PO於PTT上發文，表示依稀記得是在國小時候吃到的泡麵，「是早期的保麗龍碗包裝，然後碗是藍色的，名字我記得是叫蛤蜊麵，超級無敵瘋狂爆炸好吃的」。他指出自己很想再看到該碗泡麵的模樣，「就算只是照片也好，整整找了25年，網路上也發問過好多次始終沒有人知道」。最後，他也發問「各位ptt的鄉民們，我知道你們是最強的，一定會有人知道的對不對！！！神人快出現吧拜託」。

▲原PO想找尋25年前曾品嚐過的泡麵。（圖／翻攝PTT）
▲原PO想找尋25年前曾品嚐過的泡麵。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來不少網友討論，「印象921時家裡曾出現這款泡麵，之後都沒見過」、「我記得是叫蛤蠣麵，以前在板上我也問過，但沒下文，那油包跟粉包的蛤蠣鮮味超重，現在的蛤蜊香氣根本比不上，湯頭也整個很鮮」、「經這麼一說，好像有吃過，印象湯頭很鮮美」、「被你講的好想吃啊啊」；其中就有神人透過YouTube影片挖出答案，指出原PO想找尋的正是「味丹海派蛤仔麵」。

▲網友透過YouTube影片找尋到原PO心心念念的泡麵。（圖／翻攝張哲生YouTube）
▲網友透過YouTube影片找尋到原PO心心念念的泡麵。（圖／翻攝張哲生YouTube）
答案曝光後，也讓許多鄉民紛紛興奮留言，「真的是這款耶！湯頭超好喝！我想起來了」、「小時候超級愛這款蛤蠣麵！好懷念喔」、「我也非常懷念這款，現在的蚌味麵比起來沒有味道」。（編輯：陳雅雲）

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