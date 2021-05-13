從嚴建構防疫防火牆　鄭文燦：能多做就不少做

中央疫情指揮中心今（13）日公布新增13例本土案例，桃園市也有一國小和一私立幼兒園因本土確診病例停課。桃園市長鄭文燦下午在防疫會議中指示，桃園市將分三階段進行全市消毒，至於是否跟進八大行業停業限制，他表示，目前會加強稽查，嚴格執行實名制，若疫情變動，不排除比照去年全面停業。
記者李春台/桃園報導
2021-05-13 20:14:19
鄭文燦指出，防疫是由中央全面指揮，但地方在執行時要考慮每個地方的特性，去年桃園市已經有非常多的經驗，目前是採滾動式的檢討，6月8日前，包括老人會館、文康中心、社區大學、樂齡學習中心、親子館、婦幼館、新住民文化會館、防災教育館、軌道願景館等館舍，一律停止對外開放。其他有營運或服務的館舍，涉及人民權益部分要落實實名制，群聚活動一律取消。另外，像是環保志工、水巡隊、海岸巡護隊、65歲以上高齡志工活動也全部停止。
鄭文燦表示，目前中央疫情指揮中心有針對二級社區管制的規範，特別是要落實實名制，實名制是要每一個顧客都需要登記，另外也要維持安全社交距離，市府會加強稽查頻率。鄭文燦說，市府採取比較高的標準來要求，這段時間室內100人以下活動需提活動計畫書審查，只要有涉及飲食或超過百人以上活動，基本上不會核准。
針對有確診者足跡涉及桃園，鄭文燦要求衛生局、警消團隊及環保局在接獲中央通報後12至18小時內，一定要完成「即時疫調、即時隔離、即時採檢、即時消毒」4項對策，能夠擴大要盡量擴大，能多做就不要少做，以最快方式築起防火牆。
另外在消毒策略方面，市府會先針對足跡熱區消毒，確保沒有社區擴散的風險，第二階段則為一般群聚熱區消毒，最後才是全市大消毒。他強調，經歷過去年還有部桃事件，桃園防疫團隊執行都很有經驗，這段時間的足跡熱區消毒，基本上當天晚上就會先完成，隔天還會再擴大清消。
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