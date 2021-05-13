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做什麼事突停電最慘？全場秒點「1行為」：直接笑不出來

▲今（13）日全台發生大規模停電，就有網友好奇，「有什麼行為在突然停電時是最慘的？」（圖／NOWnews資料照）
▲今（13）日全台發生大規模停電，就有網友好奇，「有什麼行為在突然停電時是最慘的？」（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 22:00:03

今（13）日14時37分，台灣電力公司興達發電廠因事故全廠停機，造成全台發生大規模停電，約400萬戶、1010萬戶次受到影響。對此，就有網友好奇想問，「有什麼行為在突然停電時是最慘的？」貼文一出，也引起網友熱議。

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原PO在《PTT》表示，突然來的停電，往往會打亂人原本預定好的作息，他剛剛就看到有人坐電梯時，因為停電而卡在裡面，「上下不得，又熱又悶又無助，豈是一個慘字了得」，因此他也忍不住想問，「有什麼行為在停電時是最慘的呢？」

▲許多網友都認為，若是在玩遊樂設施的時停電是最慘的。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲許多網友都認為，若是在玩遊樂設施的時停電是最慘的。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
貼文曝光後，許多網友都認為，若是在玩遊樂設施停電是最慘的，「大怒神停在最頂端時…」、「雲霄飛車在空中頭朝下的時候」、「雲霄飛車」、「玩遊樂設施的時候吧」、「坐雲霄飛車阿，直接笑不出來」、「海盜船搖上去的時候」。

另外，也有人認為，「想上廁所卻在電梯中」、「明天要開會，簡報還沒弄好的時候」、「好不容易下班，但停車場直接卡死」、「玩遊戲打王，王血量只剩1%的時候」、「重要檔案沒存檔和無法存檔時」、「求婚吧，上次朋友弄太多燈搞到餐廳跳電，超尷尬」、「肚子痛到要烙賽的時候，卻卡在正要回家的電梯裡」。

經濟部在晚間7左右宣布，由於興達電廠燃煤機組提早併聯，因此台電預計今晚8點就可恢復全面供電，為513停電之亂畫下句點。（編輯：許智超）

 

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