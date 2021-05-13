藍營議員籲動用預備金買疫苗　民進黨團質疑有買辦嫌疑

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民進黨團強烈譴責，認為疫苗採購屬於中央權責，不應該泛政治化處理疫情的問題，且採購由中國代理疫苗BNT的過程，更有受制於中國的擔憂；目前疫情嚴峻，更應該團結支持中央處理防疫的工作與準備，且地方若是建議採購特定的疫苗，或接洽特定的代理商恐怕會橫生枝節，更有買辦嫌疑。
陳時中今日也說，疫情有擴大篩檢的需求，但沒有目的普篩反而弱化疫調的防堵能力；侯友宜認為，部長講得沒有錯，不要沒目的普篩，但中央針對萬華區高風險區域的民眾廣發60萬封簡訊，這跟他說的普篩概念「不是雷同嗎？」希望針對感染源及接觸者不明的高風險區域，廣設普篩站，抓出漏網之魚。
此外，某獅子會前會長（案1203）的群聚相關個案中，有部分個案曾至台北市萬華區茶藝館活動；侯友宜指出，此案更凸顯新北市、台北市更是一體，所以29區將於24小時內全面消毒，防止敵人從任一角落攻擊。
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