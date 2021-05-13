  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

藍營議員籲動用預備金買疫苗　民進黨團質疑有買辦嫌疑

侯友宜
▲新北市長侯友宜今日回應，購買疫苗的管道不是重點，重點是疫苗的品質、保護力。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.13）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-13 20:45:39

衛福部長陳時中在立法院答詢時鬆口，只要合乎規定，地方政府即可採購國際疫苗；身兼國民黨中常委的新北市議員林金結今（13）日提案請新北市政府動用預備金，透過BNT疫苗大中華總代理「上海復星製藥」採購疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市長侯友宜今日回應，購買疫苗的管道不是重點，重點是疫苗的品質、保護力，已經請衛生局的專家評估；此外，將會尊重中央的想法及看法，不是只有林金結提出管道，還有很多業者，所有相關資訊都已請衛生局評估，最重要的考量是「保護力」。

民進黨團強烈譴責，認為疫苗採購屬於中央權責，不應該泛政治化處理疫情的問題，且採購由中國代理疫苗BNT的過程，更有受制於中國的擔憂；目前疫情嚴峻，更應該團結支持中央處理防疫的工作與準備，且地方若是建議採購特定的疫苗，或接洽特定的代理商恐怕會橫生枝節，更有買辦嫌疑。

陳時中今日也說，疫情有擴大篩檢的需求，但沒有目的普篩反而弱化疫調的防堵能力；侯友宜認為，部長講得沒有錯，不要沒目的普篩，但中央針對萬華區高風險區域的民眾廣發60萬封簡訊，這跟他說的普篩概念「不是雷同嗎？」希望針對感染源及接觸者不明的高風險區域，廣設普篩站，抓出漏網之魚。

此外，某獅子會前會長（案1203）的群聚相關個案中，有部分個案曾至台北市萬華區茶藝館活動；侯友宜指出，此案更凸顯新北市、台北市更是一體，所以29區將於24小時內全面消毒，防止敵人從任一角落攻擊。

▲宜蘭羅東、新北獅子會以及萬華茶藝館本土群聚關係圖。（圖／NOWnews製作）
▲宜蘭羅東、新北獅子會以及萬華茶藝館本土群聚關係圖。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
17.75%82.25%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
41.14%58.86%
2021-05-11-2021-05-14

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
41.54%58.46%
2021-05-10-2021-05-13
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀