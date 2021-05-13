到底怎麼念？路旁驚見「詭異14字」看板 正解讓網無言了
許多店家為了推廣自己的商品，有時會在馬路旁擺設文字看板，但你有看過「直的念、橫的念」都念不出來的看板嗎？近日，就有網友分享一張黃底紅字的看板，但上頭的14個字卻讓人摸不著頭緒，因此他只好發文尋求解答，貼文一出，也引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-13 23:05:58
自稱是香港人的原PO在《爆廢公社》貼出一張照片，只見一張豎立在路邊小貨車旁的看板，出售底下還有12個紅字，但這12字無論是直的念，還是橫的念，都讓人覺得相當奇怪，這也讓原PO忍不住好奇「請問這是閹尛的意思嗎？」
照片曝光後，網友們也紛紛回應，「魔術方塊式閱讀法」、「到底從哪邊念起啦」、「所以是賣什麼的」、「閹小小小、雞雞鴨鴨、養雞器具嗎」、「這樣的文法……真的不好懂」、「我是台灣人，也要看很久才懂」、「笑死，到底怎麼唸」、「這排列令人鼻酸」、「左邊算起第二排文字，出售小雞雞這幾個字比較有特色」。
不過，還是有網友透露正確解答，其實老闆的意思是「出售：閹雞、小雞、小鴨、小鵝、養雞器具」，這也讓網友們看了相當無言，「這樣的文法真的不好懂」、「魔鬼的排版...」、「你不說我還真看不懂」、「這排版考驗智商」、「這文法造詣...絕了」。（編輯：許智超）