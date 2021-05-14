房市／買房需要考量學區？專家告訴你

買房需要考慮學區嗎？家長為小孩學區搶破頭的消息時有所聞，專家認為，在少子化時代，明星學區仍然難進的原因是在現代還願意生小孩的人，大多是用心栽培小孩的人，因此若是對孩子未來升學有期待的購屋族群，購屋建議要考量學區，最好孩子未出生前就要超前部屬。
財經中心/綜合報導
2021-05-14 18:00:00
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡分析，若是要考量學區，最好在孩子未出生，選擇購屋區域就一併考量，而且除了國小學區，也要一併考量至國中學區，像是北市的中正國中、金華國中、敦化國中學區，都是因為家長超前部屬，周邊房屋也因為有優良學區而加值；不過，若是要在北市買到明星學區，都是高價地段，對一般年輕家庭較為困難。
近年來因為首購、換屋族群大量進駐新興重劃區，加上多是年輕夫妻、小家庭，因此對學校的需求量很大，而增設學校的需求趕不及人口增加的速度，因此像是新竹縣市12間滿額學校有11間都在竹北，學校供不應求。
對此，信義房屋竹北高鐵店店長楊註翔表示，竹北近期自住需求增多，尤其是在園區上班的年輕家庭，普遍都有小孩就學的需求，因此辦學品質優良的學校周邊，交易都很熱絡，大多都會「看學區來買房」，擁有好學區的房屋，通常較為保值，日後也好轉手，而這類的產品大多流通天數很低，一釋出很快就能售出。
值得注意的是，部分新興重劃區因發展進程的關係，尚未有優良國中學區，郎美囡表示，會買在新興重劃區的族群部分還是因為房價考量，不過還好重劃區新建學校大多設備新、辦學也不錯，因為也有部分家長會優先考量國小學區，國中學區則等小孩長大後再做打算。