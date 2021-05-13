急衝好市多買2物！女愣「差點回不了家」 原因婆媽佩服
不少民眾都十分喜愛逛大賣場，不僅能採買生活必需品，還能在美食區享受熱食，近年來美式大賣場「好市多」也因商品多樣以及價格優惠的特點，吸引相當多消費者前往採購。對此，就有一名女網友指出，自己到好市多本只想買2樣商品，結果卻讓她直喊「差點回不了家」。原因曝光後，更是讓不少婆媽豎起大拇指狂讚「太強了！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-13 23:24:32
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己到好市多只想買牛奶和蛋，但結局卻和她所想的不一樣，隨後她亦PO出照片，只見畫面中除了原PO預定要買的商品外，還有12瓶裝的礦泉水、4瓶牛奶、1盒牛肉、1袋米等等。
從照片可發現，原PO似乎買了不少清單以外的戰利品，這也讓只騎著機車到賣場的她苦惱該怎麼將商品帶回家，文中她也幽默直喊「結果又差點回不了家！」
貼文一曝光，就引來不少婆媽佩服留言，「為母則強！媽媽都是很強的疊疊樂高手」、「太強了，這樣我載不回家」、「有時騎車去真的會忘了。買到忘我。要走才想起來」、「太厲害」、「我也曾經跟我女兒要去買鮮奶跟烤雞腿而已，結果出來一推車滿的，而且我們也是騎車去的」、「好會載」。（編輯：陳雅雲）