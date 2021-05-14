停車場柵欄停電！開路勇者卻「順利通行」 真相讓網爆笑
昨（13）日14時37分，台灣電力公司興達發電廠因事故全廠停機，造成全台發生大規模停電。對此，就有網友在下班時遭遇停電，停車場的柵欄也因此打不開，但沒過多久後，就看到柵欄被「折斷」了，讓他相當傻眼，貼文也笑翻一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-05-14 00:01:00
原PO在《PTT》表示，今天下午在公司內體會到「黑鴉鴉一片」的狀況，接著到了5點下班時間，許多同事都要離開了，沒想到停車場的電動柵欄，卻因為停電而無法升起，導致同事們困在停車場出口。
沒過多久，同事一群人就順利離開停車場，原PO解釋，當時聽到「柵欄折斷了」還不太相信，結果到現場一看，發現柵欄竟然被90度彎曲，而寬度剛好能讓機車駛出，這也讓他忍不住笑說「想下班的的意志力是不是很強？」
照片曝光後，網友們紛紛笑虧，「感謝開路勇者」、「撞斷的會被懲處吧！向勇者敬禮」、「把螺絲拆下來就好，文組的哦」、「一定要感謝帶種的人」、「想下班的意志，怕了吧」、「擋下班真的不能忍」、「下班是人民的意志」、「它不好意思擋大家回家自己斷的啦」、「笑死，柵欄是無辜的啊」。
經濟部在13日晚間7左右宣布，由於興達電廠燃煤機組提早併聯，因此台電預計13日晚8點就可恢復全面供電，為513停電之亂畫下句點。本報溫馨提醒：不良示範，請勿模仿。（編輯：許智超）