NOW早報／網納悶「萬華茶藝街啥魅力」？社工親揭內幕

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該網友表示，萬華茶藝街有清茶館、私人樓鳳、老鴇仲介、一樓站街小姐這幾類，然後再混雜東南亞、中國大陸籍和本國籍的女性，再加上周邊美食，自然人潮聚集。至於消費門檻，他指出「那邊就藍領階級、底層消費的地方，費用多低？就連每月領4800身障補助的個案都有辦法去消費1、2次，遊民有閒錢的也能去。」
他提到，茶館以中年阿姨為主，裡面就是開啤酒、唱歌、陪笑陪玩，找個小姐坐檯300～600元不等，有的小姐可以帶出場，到合作的旅社、或小姐家性交易。許多人好奇男生去那邊幹嘛？他笑稱「這問題我問過我爸，大家姑且聽聽看，有時候下班或生活很無聊，一群男生喝酒無聊死了，所以就會找個小姐陪伴吃飯、喝酒、聊聊天，有時候唱個英文歌，被稱讚素質高，心裡就爽」，至於性交易或摸身體倒沒那麼重要，就是寂寞無聊找女生陪伴。
該網友最後表示「我是覺得那邊沒什麼，就很像底層的聚集地，每個人都有故事」，甚至門口顧門圍事的也不是年輕人，也稱不上黑道，反而是老頭子，平日打掃店家是本業，出事了就是上前勸架或叫警察，沒辦法像年輕人直接開打，並稱「以前當社工訪案直接殺到清茶館員工辦公室會談，現在想想也蠻有趣的」，強調「那邊真的沒什麼」。
今日天氣／各地高溫炎熱 午後局部地區有雨
今（14）日各地大多為高溫炎熱的天氣，高溫都在31度以上，西半部普遍可達35、36度，尤其大台北盆地、中南部內陸及花蓮縱谷高溫容易超過36度，南投及南部地區持續有38度以上高溫發生的機率，戶外活動請慎防熱傷害並多補充水分；天氣持續穩定，各地大多為晴到多雲，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。另外，夜晚清晨東半部沿海也有零星短暫陣雨。
萬華茶藝館確診者足跡曝光 全台趴趴走！足跡遍及北中南
中央流行疫情指揮中心再度傳來壞消息，指揮官陳時中表示，國內昨日再度新增13例本土個案。針對先前的萬華茶藝館的不明感染源本土確診個案，指揮中心昨（13）天也公布詳細的足跡。
陳時中金句登熱搜！網憶「連結先例」笑翻：老實交代就好
台灣疫情升溫本土確診案例連環爆，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（13）早則證實新北蘆洲獅子會群聚案的染疫前會長與北市萬華染疫個案有「人跟人的連結」，稍早的疫情記者會也證實其中一例萬華個案足跡發現曾在5/9、5/10去過宜蘭遊藝場。不過民眾除了關心疫情資訊外，部長「人跟人的連結」這6字也掀起大批網友討論，一時更登上社群媒體熱搜。
疫情釀股災？謝金河嘆「未見過的大跌景象」：還有一挑戰
本土疫情爆發，不排除進入第三級警戒，投資人紛紛抱頭逃竄，狂砍持股；而12日台股大跌，盤中恐慌性賣壓不計價殺出，指數重挫逾1400點，創盤中最大跌點紀錄。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書提到「這是一輩子投入巿場的人，未見過的超級大跌景象」，坦言台灣在疫情的影響之下，台股接下來還有一個挑戰。
發生什麼事？513大停電原委一次看 全台千萬戶次受影響
國家級警報在昨（13）日下午大響，民眾收到警訊通知，在下午14時37分時興達電廠因事故全廠停機，由於供電不足將自15時起分區輪流供電機制，造成全台各地無預警停電。台電公司為此發布五輪限電通報，約有1010萬戶次受到限電影響。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與經濟部長王美花紛紛向國人致歉，並強調此次停電是電網故障，而非缺電，原預計要到晚間21時40分才能完全恢復，後提早到20時整即全面恢復供電。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。