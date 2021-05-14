全台停電大崩潰！她愣「手機網路也不穩」 網一語解答
昨（13）日14時37分，台灣電力公司興達發電廠因事故全廠停機，造成全台發生大規模停電，約400萬戶、1010萬戶次受到影響。對此，就有網友在臉書好奇提問，為何停電當下似乎連手機訊號也不太穩定？貼文曝光引發熱議，釣出網友一語解惑。
編輯中心/綜合報導
2021-05-14 07:05:41｜2021-05-14 08:24:21
據了解，昨台電公司因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為了確保電力系統安全，台電採取分區輪流供電機制，針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，自下午15時起，共計實施5輪限電措施，每次50分鐘，累計限電量達1550萬瓩，受影響限電戶次累計約有1010萬戶次。
一名網友昨傍晚在臉書社團《高雄大小事》好奇詢問廣大網友，「為什麼停電，手機網路就不穩？」想知道為何大停電也連帶影響手機訊號。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「訊號超爛，連跑都跑不動」、「我以為我手機故障」、「打電話斷斷續續的」；對此，有網友立刻指出「停電會影響啊，基地台也是用電啊」、「剛好基地台在停電的地方」、「基地台也需要電」。（編輯：賴詠璿）