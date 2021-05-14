名家論壇》李兆立／各吹各調的防疫政策

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答案是沒有，而是冒出更多的標準不一，以及更多的無所適從。
先看看嘉義縣，由於確診案例的足跡包含了「嘉義廟會」，縣政府立刻大動作搬出「防疫12策略」，其中有一項全台獨有的策略，是對所有「外出不戴口罩者」開罰。換句話說，即便一人出門，在戶外未群聚，也要因「未戴口罩」而受罰。
然而，同一時間，嘉義新港奉天宮的七天媽祖遶境，在「信眾集體未戴口罩」的照片曝光挨轟後，雖然立刻宣布會提醒信眾做好防疫，至於是否提前回駕，則推說「政府防疫升為三級」就配合停辦。
對於「一人外出未戴口罩」就要強力開罰的嘉義縣政府，對於「群聚外出未戴口罩」的宗教活動卻安靜得出奇。至於內政部，雖然新聞標題是斗大的「暫停宗教活動」，細看內容卻是「積極溝通」。最後，新港奉天宮繼續遶境到13日傍晚才「配合政府」而落幕。
一人外出未戴口罩和成千上百的信眾群聚，哪一邊對疫情的風險比較大，相信任何人一眼就知。然而，政府的管制措施卻顛倒過來，請問標準在哪？如果宗教團體不從，除了繼續「溝通」，政府會拿出對一人的強力處置嗎？
會讓防疫標準令人質疑的不僅是宗教活動，八大行業也有異曲同工之妙。這次確診者的生活與工作地點遍布北北基，也都涉及了八大行業，結果一河之隔的兩個北市府，卻上演不同標準，同樣讓人一頭霧水。
面對確診者的足跡遍佈蘆洲、三重、新莊、五股、中和、永和等地，新北市政府表示憂心爆發大型社區感染，因此八大行業要暫停營業。
然而，同樣是確診者足跡遍佈的台北市，而且其中一位確診案例就在萬華茶藝館工作，結果不僅對八大行業沒有處置，對於萬華區的茶藝館及酒店也僅勒令停業三天。至於為何是三天，能不能發揮阻絕效果，我們沒有看到進一步的說明。
更關鍵的問題是，在同一個生活圈密切互動的兩個城市，面對防疫卻明顯兩套標準，請問這樣對於防疫真的有幫助嗎？
過去一年多來，台灣確實防疫表現傑出，絕大多數的疫情都停留在海關和防疫旅館，所以各地方的配合問題不大。然而，如今面對可能升高為三級的社區傳染威脅，政府確實該思考訂定更細緻的防疫規範，以避免各地不同調所可能產生的防疫破口及糾紛。
加強防疫，人人有責，至於如何防疫，則應該有更明確的標準。從去年到現在，大家反覆提醒卻始終沒有做好的制度準備，真的該儘速就位，不要再繼續上演各吹各調的政治秀場，或者都靠業者自律的荒謬戲碼了。
●作者：李兆立／政治工作者
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