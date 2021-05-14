全台大停電！他反讚「3好處」 網落淚共鳴：想起小時候
昨（13）日14時37分，台灣電力公司興達發電廠因事故全廠停機，造成全台發生大規模停電，約400萬戶、1010萬戶次受到影響。對此，一名網友在臉書感慨表示「停電，真好！」並分享3大理由，貼文曝光引發共鳴，讓不少網友感動落淚。
編輯中心/綜合報導
2021-05-14 11:04:07
原PO在臉書社團《爆怨2公社》提到停電的3大好處，「停電了，平常不相往來的鄰居開始交頭接耳熱絡了起來；停電了，沒有紅綠燈的街道行車開始禮讓對方；停電斷網了，飯桌上的一家人不再看手機，開始聊著今天發生了什麼事」，不禁直呼「停電，真好！」
文章短短幾句，立刻吸引逾6000人次按讚回響，網友紛紛感動的說「看你的PO文，感覺停電也是挺好的」、「小時候滿期待停電時候把碗反蓋，點上紅色蠟燭，全家人聚在一起聊天的時光」、「少了電力，多了溫度」、「這篇很中肯，我家樓下一堆阿公阿婆坐一起聊天」、「還真是如此，放下了手機跟遙控器，跟家人邊吃飯邊聊天，反而感覺不錯」、「以前小時候很喜歡停電，大家都會出來聊天」。
不過，也有部分網友笑稱「停3天你就不會這樣想了」、「停電沒冷氣吹，快熱昏了」、「真的，只是好熱……」（編輯：賴詠璿）