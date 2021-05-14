傳產公司慣性加班！女曬「完整薪資」　眾無奈：只能撐著

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不過公司主管層長年下來有著「不加班=很閒」的觀念，也讓原PO必須天天加班，而加班費也用只用底薪計算，等同大約每小時才領到1百元「所以我超不想加班」，而上述的金額加總算起來，原PO每個月的薪資則在3萬1至3萬5區間波動。
由於已達適婚年齡，加上公司搭檔離職，新人還在找，目前原PO必須暫代兩人份工作，這也讓她心生離意「想到以後結婚有家庭了，還能這樣加班嗎？想到就累，也好想換工作，但又怕外面薪資沒有這麼好，超猶豫」。
不過完整遭遇曝光後，立刻有不少人建議「結婚後工作會比較難找耶⋯公司都會怕你進去沒多久就打算生小孩，下班時間是有點晚，但還可以接受」、「辭職？我覺得先不要，疫情變嚴重後一定會影響全台的產業。各家公司一定會盡量遇缺不補來cost down!今年不是換工作的好時機，只能撐著」、「女生28歲開始就很難找工作了，面試都很愛問什麼時候結婚這些私人問題」、「最近也被家人逼去傳產公司，雖然高薪但是是每個禮拜一到六上班12小時換來的，每天都在想什麼時候離職」。
不過也有網友認為，「不能接受慣性加班...長期加班公司應該要檢討，含加班費才3萬2，建議可以面試看看其他公司耶，說不定薪水沒有想像中的差」、「低薪真的是傳產的悲哀，說實在還不如當作業員至少只要做重複的動作就好了」、「自己算是過來人，傳產就是這樣。這種情況妳只會越做越痛苦，每天都想離職」。（編輯：潘毅）