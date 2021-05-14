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傳產公司慣性加班！女曬「完整薪資」　眾無奈：只能撐著

存摺
▲原PO在傳產公司上班，因為公司的風氣原故長期加班，薪資曝光也讓不少網友搖頭。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-05-14 11:36:39

對於受薪階層的民眾而言，薪水的多寡影響著生活品質。就有一位女網友目前在高雄傳產公司工作，然而因為主管的觀念，導致她必須常加班一小時，但「完整薪資」曝光後，不少網友卻認為「只能撐著」。

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原PO在論壇《Dcard》上發文提到，自己目前在高雄的傳產公司，當辦公室人員，而薪水結構則為「基本薪資+全勤2000+加班費」，每個月也有績效獎金，「好一點可以領到7千，普通就是2千上下」。

不過公司主管層長年下來有著「不加班=很閒」的觀念，也讓原PO必須天天加班，而加班費也用只用底薪計算，等同大約每小時才領到1百元「所以我超不想加班」，而上述的金額加總算起來，原PO每個月的薪資則在3萬1至3萬5區間波動。

由於已達適婚年齡，加上公司搭檔離職，新人還在找，目前原PO必須暫代兩人份工作，這也讓她心生離意「想到以後結婚有家庭了，還能這樣加班嗎？想到就累，也好想換工作，但又怕外面薪資沒有這麼好，超猶豫」。

▲由於已達適婚年齡，加上公司搭檔離職，新人還在找，目前原PO必須暫代兩人份工作，這也讓她心生離意。（圖／翻攝《Dcard》）
▲由於已達適婚年齡，加上公司搭檔離職，新人還在找，目前原PO必須暫代兩人份工作，這也讓她心生離意。（圖／翻攝《Dcard》）
不過完整遭遇曝光後，立刻有不少人建議「結婚後工作會比較難找耶⋯公司都會怕你進去沒多久就打算生小孩，下班時間是有點晚，但還可以接受」、「辭職？我覺得先不要，疫情變嚴重後一定會影響全台的產業。各家公司一定會盡量遇缺不補來cost down!今年不是換工作的好時機，只能撐著」、「女生28歲開始就很難找工作了，面試都很愛問什麼時候結婚這些私人問題」、「最近也被家人逼去傳產公司，雖然高薪但是是每個禮拜一到六上班12小時換來的，每天都在想什麼時候離職」。

不過也有網友認為，「不能接受慣性加班...長期加班公司應該要檢討，含加班費才3萬2，建議可以面試看看其他公司耶，說不定薪水沒有想像中的差」、「低薪真的是傳產的悲哀，說實在還不如當作業員至少只要做重複的動作就好了」、「自己算是過來人，傳產就是這樣。這種情況妳只會越做越痛苦，每天都想離職」。（編輯：潘毅）

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