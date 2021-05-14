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513全台大停電　潘忠政：利用重大事件操作風向令人遺憾

潘忠政批利用大停電操作風向
▲潘忠政發文表示，希望藍綠陣營都不要利用513大停電操作缺電議題。（圖／資料照片，記者李春台攝）

記者李春台/桃園報導

2021-05-14 12:07:48

昨（13）日下午14點37分，因高雄興達電廠發生事故全廠停機，造成全台緊急分區輪流停電。藻礁公投領銜人潘忠政今（14）日透過新聞群組發出新聞稿呼籲政府：「立即停止台電無限制的大機組集中化之電源開發政策，並且將政治與社會資源放在改善台電管理、分散電源及電網上，否則電力系統性的危機一日存在，大停電將不斷發生。」

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潘忠政以106年8月15日的大停電事件為例說明，當時大潭電廠因天然氣供氣突然中斷，導致電廠6部機組停機，造成全台各地多處停電，有99 個鄉鎮(市)區共計約 592 萬戶用電受影響。事後行政院調查報告指出：815大停電事故發生的原因是中油公司在更換桃園供氣中心大潭隔離站分散式控制系統之電源供應器時，因委外廠商維修人員操作流程未確實，發生控制系統電源中斷導致控制系統所控制之電動閥（MOV-2229）關閉，造成大潭電廠供氣壓力下降，供氣中斷所導致。可見當時的大停電事故，也非電力供應不足。

潘忠政表示，從這兩起事件可以發現：不論是北部電廠的停機（815事件桃園大潭電廠），亦或是南部電廠的停機（513事件高雄興達電廠），都會造成全台不分南北分區停電。這是因為台灣的電網為單一電網，從來不是跨區送電。如果一個集中式發電的超大型電廠，因類似的事故而跳機，在過高比例的電力一時無法輸出或是突然消失時，只要是在單一電網系統下，全台用電戶皆會受到影響。

815大停電事件當中，行政院的調查報告就已經指出中長期改善建議，包括：「加速進行電網韌性提升」、「大型電廠應有分群或分組設計」。民間環保團體或關注能源轉型的團體，長期以來亦不斷倡議分散式發電或分散式電網的重要性。

潘忠政強調，在815大停電事件之後，政府仍然醉心於建設超大型電廠。桃園大潭電廠的4.984GW只是小兒科，如果再加上未來2部1.2GW的8、9號機，將成為7.384GW的全世界最大的火力電廠。在台灣並不缺電的事實之下，一昧地在單一電網下建設超大型集中式發電廠，只會造成更多的電力系統性危機。在人為疏失無從禁絕的情況下，這樣的單一電網加上集中式超大發電廠的結構，將使大停電不斷地發生。我們呼籲政府，必須痛定思痛，確實落實輸配電管理，並讓分散式發電或分散式電網能逐步落實。

▲潘忠政表示，這次大停電的原因及改善，顯然與爭議中的第三天然氣接收站無關，也與核四重啟無關。圖為興建中的第三接收站工程。（圖／資料照片，記者李春台攝）
▲潘忠政表示，這次大停電的原因及改善，顯然與爭議中的第三天然氣接收站無關，也與核四重啟無關。圖為興建中的第三接收站工程。（圖／資料照片，記者李春台攝）
 

潘忠政表示，這次大停電的原因及改善，顯然與爭議中的第三天然氣接收站無關，也與核四重啟無關。就算三接蓋好供氣，或是核四重啟發電，一樣會大停電。因此，對於前總統馬英九臉書留言影射此次513大停電事件應要重啟核四、或是政務委員張景森臉書留言誤導南電北送操弄南北對立要求興建三接等等，潘忠政表示，「我們認為都沒有針對問題來探討，只是試圖利用重大事件操作風向，誠令人深感遺憾。」

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