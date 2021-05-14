板橋某國中畢業生會考前夕疑染疫　侯友宜：2個班停課

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新北市長侯友宜今日受訪時強調，有關這個個案已中央疫情指揮中心的公布為準，新北已完全掌握狀況並作好充分的準備，該匡列居家隔離者都已匡列；若因此影響到考生國中會考的權益，將會在5月29、30日補考，並以增額錄取的方式處理，不會影響其他考生的權益。
侯友宜補充，至於補習班及其它相關的地點，昨日都已經清消完畢，甚至會考的場所除量體溫、戴口罩與消毒外，也有備用的教室，嚴禁陪考、在考場的周圍逗留，絕不會影響考生的權益；此外，目前有2個班級停課，並影響54位的考生，但這些都在掌握之中，也會確保考生的權益。
該所國中校長指出，這名9年級的男學生，昨日就已請假沒有到校，昨晚接獲家長告知後，雖尚未接獲衛生單位通報，但已依照以往的演練，先啟動緊急應變措施；因男學生有分組跑班上課，2個班級學生共54名學生，加上所涉及的班導師、專任老師28人，共82名師生今日暫時不要到校上課。
新北市政府表示，相關防疫緊急應變措施，包括疫情處置與調查、外部環境消毒及相關追蹤，國中會考學生面臨應考權益，都會依照中央流行疫情指揮中心，及教育部的統一規定處置，不會影響學生權益；不過，所有疫情的相關訊息，均以中央疫情指揮中心的發布為準。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。