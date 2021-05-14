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封城說引爆與柯文哲心結？侯友宜：趕快把疫情控制下來

侯友宜
▲新北市長侯友宜認為，每個階段有每個階段的作戰方式，趕快把疫情控制下來。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.14）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-14 12:59:01｜2021-05-14 14:42:19

新北市長侯友宜12日喊出，社區感染無法控制的時候，該封等超前部署的應變作為，該做就做，但台北市長柯文哲則質疑「製造恐慌」，新北如何跟周邊的縣市長合作，也考驗侯友宜的政治智慧；侯友宜認為，每個階段有每個階段的作戰方式，趕快把疫情控制下來。

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侯友宜今（14）日受訪時強調，每個階段有每個階段的作戰方式，每個階段作戰方式的過程中，都要充分掌控下個階段的作戰，現階段是二級警戒，目前新北以強化二級警戒的方式，希望更大的強度守住二級，用「堅壁清野」的方式作戰，至於到三級、甚至到四級，四級等於是區域封鎖的狀況，新北也都要做好準備。

侯友宜指出，特別把把去年的兵棋推演再拿出來做了解，且都要與CDC、鄰近的各縣市保持密切配合，這都是有程序、有步驟、有方法，不是一下做到位；至於跟其他各縣市的聯繫管道都非常暢通，包括新北市衛生局跟台北市的衛生局，甚至他跟桃園、基隆都有直接聯繫的管道，面對這波北台灣的疫情，我們都是共同攜手合作、面對，希望趕快把疫情控制下來。

媒體追問侯友宜是否有打電話給台北市長柯文哲了嗎？侯友宜僅回應，我們所有的聯繫管道都非常暢通，新北主責單位每天都會跟台北市的單位保持聯繫，也會了解、檢討，不斷的改進、不斷的往前走。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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