新北全市24小時大清消　侯友宜：力拚守住疫情的傳播途徑

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侯友宜強調，新北市在中央公布足跡前，針對6行政區（三重、蘆洲、新莊、中和、永和、五股）提前做好消毒工作，近期因台北萬華、宜蘭、基隆群聚爆發，範圍擴散至北北基宜桃，新北市位於中心點應進行全市大消毒防範；病毒傳播快速，確診者有時未必能清楚記得每個足跡，寧可超前部署。
侯友宜指出，萬華區一定跟新北市有所連結，在周遭的幾個區塊，除今日全面的消毒以外，也呼籲民眾盡量少參加人潮多的集會，希望避免群聚，把防疫做到位，到餐廳能夠外帶，就盡量來外帶，前幾天就不斷的呼籲，希望民眾在這個時間能夠共體時艱。
侯友宜說，新北市從今日早上的10點到明日早上10點，24小時全市總動員大清消，總共動員32400人，包括清潔隊、區公所、鄰里長、環保志工、巡守隊、民間團體，也結合國軍化學兵，大家全部總動員；並透過LINE群組、廣播、臉書所有訊息的傳播，希望大家一起來大清消。
侯友宜呼籲，民眾的家裡、經常觸摸地方一定要消毒，把它做到落實，另營業場所、百貨公司、夜市、商場都要不斷的做清消，以維護民眾進出公共領域的安全；因為傳播速度很快，病毒不等人，趕快全面大清消，守住疫情，希望新北全面力拚守住疫情的傳播途徑。
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