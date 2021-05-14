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新北全市24小時大清消　侯友宜：力拚守住疫情的傳播途徑

軍方消毒
▲消防局協調國軍三三化兵群調派兵力30人、悍馬車，及3.5T載重車等各式車輛6輛、MDS106輕型消毒器2具、氣霧式消毒器9具，配合環保局清潔人員全面進行防疫消毒的作業。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.14）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-14 13:48:47

社區群聚感染的風暴加劇，指揮中心昨（13）夜公布台北市立聯合醫院和平院區出現2名確診個案，院區急門診營運降載；台北市柯文哲今（14）日與衛福部長陳時中舉行防疫會議後，達成共識，包括急診要暫停，並在萬華設4個快篩站，對5萬名沒有身分證明的外勞給予特赦令。

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新北市長侯友宜今日前往三重區視察全市24小時大清消的情形，接受媒體聯訪時表示，新北市採取最嚴格的標準，所以當前2天疫情爆發出來後，所有的八大行業，包括網咖、電子遊戲場業都已暫停營業；尤其視聽歌唱業者，唱歌的部分也完全停止，還有公有場所也全部關閉，是用最嚴格的標準做好防疫。

▲新北市長侯友宜認為，因為傳播速度很快，病毒不等人，趕快全面大清消，守住疫情，希望新北全面力拚守住疫情的傳播途徑。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.14）
▲新北市長侯友宜認為，因為傳播速度很快，病毒不等人，趕快全面大清消，守住疫情，希望新北全面力拚守住疫情的傳播途徑。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.14）
侯友宜強調，新北市在中央公布足跡前，針對6行政區（三重、蘆洲、新莊、中和、永和、五股）提前做好消毒工作，近期因台北萬華、宜蘭、基隆群聚爆發，範圍擴散至北北基宜桃，新北市位於中心點應進行全市大消毒防範；病毒傳播快速，確診者有時未必能清楚記得每個足跡，寧可超前部署。

侯友宜指出，萬華區一定跟新北市有所連結，在周遭的幾個區塊，除今日全面的消毒以外，也呼籲民眾盡量少參加人潮多的集會，希望避免群聚，把防疫做到位，到餐廳能夠外帶，就盡量來外帶，前幾天就不斷的呼籲，希望民眾在這個時間能夠共體時艱。

侯友宜說，新北市從今日早上的10點到明日早上10點，24小時全市總動員大清消，總共動員32400人，包括清潔隊、區公所、鄰里長、環保志工、巡守隊、民間團體，也結合國軍化學兵，大家全部總動員；並透過LINE群組、廣播、臉書所有訊息的傳播，希望大家一起來大清消。

侯友宜呼籲，民眾的家裡、經常觸摸地方一定要消毒，把它做到落實，另營業場所、百貨公司、夜市、商場都要不斷的做清消，以維護民眾進出公共領域的安全；因為傳播速度很快，病毒不等人，趕快全面大清消，守住疫情，希望新北全面力拚守住疫情的傳播途徑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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