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公車司機要乘客「全走前門」！網被理由暖哭：太貼心了

公車、客運
▲司機要求乘客全走前門，真實理由曝光，讓全場直呼「太貼心！」（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-14 13:53:49｜2021-05-14 14:13:19

公車一直以來是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具之一。今（14）日上午，一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，她搭公車要下車時，司機要求乘客全走前門，真實理由曝光，讓全場不禁直呼「太貼心！」

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原PO在臉書社團《爆怨2公社》提到，今天一如往常帶孩子坐公車去學校上課，稱讚「橘19的公車司機，每個人真的都超好，每一次上車他們都會叮嚀我們『要小心喔』」。今天一上車，司機表示「大家待會下車的時候，可以來我這從前門下車，用一下酒精消毒完再下車」，她和孩子到了目的地，司機只開前門讓她們從前門下車，並幫每一位下車的乘客在手上噴酒精消毒。

▲疫情當前，不少人會使用酒精消毒。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲疫情當前，不少人會使用酒精消毒。（示意圖／NOWnews資料照片）
原PO感動直嚷「在疫情嚴峻的時候，每個人都是戰戰兢兢做好個人衛生，深怕變成破口，司機對乘客的關心，真的讓我心裡很感謝，也很感動，真的很謝謝你們」，文末再次強調「橘19的司機，你們怎麼會這麼貼心啦！」

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「讚喔，可惜這種司機罕見」、「傳給公車公司！可以跟客服說時間、下車地點跟車號，他們去查就可以知道是哪位司機囉」、「溫暖」、「太貼心了！」。（編輯：賴詠璿）

▲指揮中心13日證實，北市萬華確診者、新北蘆洲獅子會群聚案之間有「人跟人的連結」，圖為宜蘭羅東、新北獅子會以及萬華茶藝館本土群聚關係。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心13日證實，北市萬華確診者、新北蘆洲獅子會群聚案之間有「人跟人的連結」，圖為宜蘭羅東、新北獅子會以及萬華茶藝館本土群聚關係。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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