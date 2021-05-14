婚前婚後都沒責任感！專家曝「5面相」：分辨誰是好男人

感情道路上，總有些人跌跌撞撞，老遇到些爛桃花。其實，在手面相的領域中，有很大的機會能透過觀察判斷對方是不是一個好男人，以免除部分不愉快的經驗。對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享了「怎麼觀察面相」，以初步判斷對方的為人、婚後能否負起責任？若遇到的人天生沒有責任感，在交往初期就要多留意觀察對方，別一下就投入全部的感情呦。記得提醒身邊的好閨蜜、好朋友，多一分注意、少一分困擾！





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▲塔羅牌艾菲爾老師分享了5個面相，以初步判斷對方的為人、婚後能否負起責任，教妳如何辨別好男人。（示意圖／取自pixabay）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師分享了5個面相，以初步判斷對方的為人、婚後能否負起責任，教妳如何辨別好男人。（示意圖／取自pixabay）

「額頭較低」

額頭較低或凹陷：代表感情的不夠專一，易見異思遷導致有始無終。這樣的人在談感情時，容易出現漂泊不定的情況，責任感較低，伴侶也不易掌握此人的心意，不容易就此安定下來。





額頭的高低判斷方法：將手長橫放在自己的額頭上，從眉毛上緣一直到髮際下緣的位置，看看能容納幾指幅寬。





容納四指幅以上，額頭屬於高的。額高的人常代表有智慧、有擔當，且有一定的能力去面對與解決感情中的問題。





容納三指幅左右，額頭屬於較低平。常代表執行力強，但不夠睿智且衝動，心性不定，易怒、肚量較小。





「眉毛短且雜亂」





眉毛短：通常表示此人做事常三分鐘熱度，易出現半途而廢的情況，對於情份也較淡薄，感情易出現孤單的情況。





眉毛長短判斷方法：眉毛短，並不是說「每一根」眉毛的長短，這裡指的是眉毛濃密聚集，只出現在眉頭與眉峰之間，而眉尾則出現明顯的稀疏狀。





眉毛雜亂：常是脾氣不好、感情中易起衝突、不和睦的代表。





眉毛雜亂判斷方法：可以看眉毛生長的方向，是否都有順著某個方向生長延伸，如果像雜草般不整齊，什麼方向都有，就屬雜亂。





「鼻子大」





鼻子大：常代表慾望，素有大鼻子情聖之說，高鼻代表想得到的東西比較多，物質、生理慾望都較強烈，所以易出現爛桃花。若相對於臉的大小，明顯看出鼻子大，那麼夫妻的關係就容易出現有名無實的情況。





對比鼻小：鼻子的大小是要搭配臉的大小一起看，主要是能合宜適中！小鼻子的面相，其實也不是很理想，會比較在意金錢、也易計較小處。





「嘴唇較薄」





嘴唇較薄：會喜愛搬弄是非，較不重視人情、家庭觀念也比較脆弱，無法堅毅守住家庭責任。





對比嘴唇厚、飽滿：通常代表精力旺盛，膽大且心胸開闊，多半誠心誠意與人交友，屬於有情有義的人。





「下巴尖削」





下巴尖削：通常代表缺乏耐力，無法堅持專一，且易出現三心二意的糾結情況，事業常不盡理想，晚年的健康運也較為憂心。





對比下巴寬厚：擁有寬厚下巴的人，多為心地寬厚、耿直、良善，雖稍微沖動，但也代表著擁有強的執行力，不太會算計別人，秉持吃虧就是佔便宜。下巴又稱為地庫，地庫多肉的人晚運較好。（編輯：郭佩蓉）





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