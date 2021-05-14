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本土猛增29例！他嘆「戴口罩、洗手該強化」　網推2重點

▲本土傳播疫情升溫，指揮中心做出說明。（圖／NOWnews資料照片，取自免費圖庫）
▲本土猛增29例！他嘆「戴口罩、洗手該強化」，網推2重點。（圖／NOWnews資料照片，取自免費圖庫）

編輯中心/綜合報導

2021-05-14 15:46:37｜2021-05-14 15:51:39

本土新冠肺炎確診病例再增加，中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布新增29例本土COVID-19確定病例(案1263至案1291，含5月13日晚間公布2例，包括案1272及案1273)，皆為本國籍，為16例女性及13例男性。因此就有網友在網路上表示感嘆「戴口罩、洗手制度該強化」，沒想到卻也讓網友點出2重點，引發討論。

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▲中央流行疫情指揮中心今（14）日公布29例本土確診病例。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（14）日公布29例本土確診病例。（圖／指揮中心提供）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「勤洗手戴口罩制度是否需要強化」的文章表示，「在針對防疫的措施上，以往都是被要求勤洗手戴口罩，但在現在逐漸缺水的同時，勤洗手真的很難達成」，原PO更建議「在此思考是否能運用實驗用乳膠手套代替洗手要項，當要與自身肉體接觸時，脫下手套即可保持無病毒殘留，畢竟光是搭火車、領錢、交易金錢等等，手無不使用到，突然一個眼睛癢，病毒就進去了，不知道各位的看法如何？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲全國本土病例地理分佈圖。（圖／《NOWnews今日新聞》製）
▲全國本土病例地理分佈圖。（圖／《NOWnews今日新聞》製）
網友們紛紛認為「口罩戴好」和「酒精、乾洗手」才是重點，「戴手套更不注意，反而更髒，只能勤洗手」、「口罩請戴好，一堆人帶口罩鼻子都沒遮，超扯」、「店家、社區可以多增設乾洗手，英國市區隨便繞半小時，可以用十幾次乾洗手」、「看看滿地的口罩亂丟...再來個手套嗎」、「推，勤洗手戴口罩」、「酒精多噴比較實在，去年那種酒精的用法，病毒看到也會怕」、「勤洗手，戴口罩，非必要盡量不出門，還不如隨身繫帶酒精多消毒」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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