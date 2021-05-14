設快篩站的標準？侯友宜：交由衛生專家學者認定

社區群聚感染的風暴加劇，台北市政府將在萬華地區設置快篩站，媒體詢問新北市長侯友宜「新北設置快篩站的標準為何？」侯友宜今（14）日回應，只要認為它是高風險的區塊、傳播速度很快，必要的時候就會設置快篩站。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-14 16:16:34
侯友宜舉例指出，就像萬華地區剛開始也只有少數幾個的個案，但發現它的傳播速度快、發病的時間更短，且人潮處處非常的複雜；因此，只要衛生專家學者認定是高風險的區塊、傳播速度快，必要的時候就會設置快篩站。
媒體追問侯友宜「新北市目前有規劃哪些的區域，會設置快篩站？」侯友宜指出，新北市目前都在準備當中，因為還沒有被列為高風險的危險熱區，新北市一旦有被列入高風險的區塊，就會開始設置快篩來站因應。
侯友宜強調，新北都已準備好了，只要是一個特定區塊的高危險區，就像萬華群聚感染一樣，新北就會設快篩站，同時也請後勤的醫療院所支援；因此只要個案集中在某個區塊，新北就會成立快篩站。
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