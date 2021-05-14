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媽衝好市多掃貨！「整車戰利品」女冒問號　畫面曝眾反讚

▲一名桃園網友逛好市多賣場時發現手推車上竟掛著一袋烤雞。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲近期台灣本土疫情逐漸升溫，不過就有女網友指出到美式大賣場「好市多」幫媽媽採購商品，沒想到一整車戰利品卻讓她十分無奈。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-14 18:35:30｜2021-05-14 19:22:04

近期台灣本土疫情升溫，今（14）日中央流行疫情指揮中心再公布29例本土個案，引發不少民眾擔憂。不過，就有一名女網友指出，疫情緊張時期就和媽媽一同到美式大賣場「好市多」採購，沒想到媽媽的購物清單卻讓她十分無奈。然而戰利品曝光，反而引來不少人大讚「老媽明智！」

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示「疫情緊張，但老媽的購物清單實在是...」，原PO指出當下知道媽媽給的購物清單，就不解詢問「酒有需要買這麼多嗎？現在不是該買食物嗎？」結果媽媽反而淡定回應「家裡的酒快沒了啊，但冰箱很滿！」讓她只好無言繼續推著推車，尷尬直呼「旁人不會以為我是酒鬼吧」。

▲原PO分享一整車的戰利品，無奈直喊「旁人不會以為我是酒鬼吧」。（圖／翻攝Costco好市多
▲原PO分享一整車的戰利品，無奈直喊「旁人不會以為我是酒鬼吧」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文一曝光，就引來許多網友幽默留言，「酒精消毒，而且最近缺水喝酒比喝水節約」、「老媽明智疫情需要靠酒精防疫」、「照片看來是有點多啦！但防疫期間，體內也需要消毒，合理！！」、「跟我老婆一樣！很怕酒缺貨」、「喝醉了就沒辦法往外跑」、「這位媽媽好明智，懂的不盲從還逆向操作～」、「缺水期間，水留給不能喝酒的小朋友，大人就喝酒吧！」

近期台灣本土疫情升溫，導致民眾恐慌而頻搶物資，行政院院長蘇貞昌就表示，經過政府1年多來非常好的準備，所有防疫物資，包含口罩、酒精、消毒用品，甚至是衛生紙等都非常充分，請國人放心。最重要的是務必做好所有的防疫措施，只要繼續做到指揮中心要求的防疫措施，台灣一定可以繼續維護安全。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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