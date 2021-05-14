本土確診單日29例　蘇貞昌：防疫物資充足不必搶購

本土確診疫情近日增溫，今（14）日暴增29例本土確診案例，行政院長蘇貞昌下午臨時新增行程視察桃園市防疫旅館。接受媒體聯訪時蘇特別呼籲國人不用緊張也不必搶購，所有防疫物資都很充足，至於是否升級第三級警戒，將由指揮中心盤整疫調後決定。
記者李春台/桃園報導
2021-05-14 21:03:41｜2021-05-14 21:09:17
蘇貞昌說，台灣經過一年多的經驗，不但有更充足的準備，所有的防疫物資，包括口罩、酒精種種，都非常充足豐富，呼籲民眾不用緊張，不必搶購；此外，所有工作人員更有經驗，機制運作也更完善，希望因為大家一起努力，能夠讓台灣平安挺過這一波疫情。
對於疫情不斷攀升，可能進入第三級警戒，蘇貞昌表示，疫情相關資訊都由指揮中心疫調盤整後，指揮官會向大家宣布。他指出，這一波疫情就是因為有人沒有做好防疫SOP，所以才會讓很多地方出現各種狀況，希望民眾及政府單位對這次的情況能更加警惕，一起把防疫做好。
鄭文燦指出，根據疫情的發展，管制的社區防疫等級是不斷提高，很多限制社交距離跟活動的措施都會陸續採納，不管名稱叫二級、三級、二點五級，意義是一樣的，就是要提高社區防疫等級。
「防疫旅館這條防線必須要守住」鄭文燦表示，目前桃園的防疫旅館，基本上是以防疫優先為原則，每個防疫旅館都必須做好動線管理、人員管理、設施管理、場所管理，這些管理要做到位，市府也要求防疫旅館的工作人員必須施打疫苗，將近20家防疫旅館必須以整棟的方式管理，不作分層使用，避免混用，各家防疫旅館的配合度都相當高，在管制及服務上也有相當經驗。