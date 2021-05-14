  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

吳淡如懺悔貪小便宜！買台股「把現金花完」：實在忍不住

▲吳淡如揭住飯店漏洞。（圖／吳淡如臉書）
▲吳淡如自爆日前大力加碼進場買台股，買到營業員通知她「現金花完了」。（圖／吳淡如臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-14 21:29:48

台灣近日本土新冠肺炎疫情升溫，牽動股市上下震盪宛如雲霄飛車，日前一度創下盤中最大跌點1417點的歷史紀錄，今日收盤則是小漲了156.90點。不少投資人這幾日心情也仿佛在洗三溫暖，資深作家吳淡如今（14）日在臉書發文「懺悔」，透露自己實在忍不住，大力進場加碼台股，買到營業員來通知「現金花完了」，讓她自嘲「已經發誓不當投機人...違背原則，自己掌嘴」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳淡如在臉書以「這是一篇對我貪小便宜行為的懺悔文」為題發文，透露自己年輕時也曾經是一個主動選股的投資人，不過因為知識不正確，內缐聽太多，陷落的次數也不少。現在已經改以ETF為主，更揚言自己不再「殺入股市」，改以定期定額的方式投資。

但日前，台股創下史上最大盤中跌幅，吳淡如表示自己當時正在錄廣播節目，「一看到那個跌了1000多點我實在忍不住」，大力加碼進場買股票，買到「我的營業員告訴我我已經把現金花完了，趕快從私人戶頭存進去」。吳淡如笑稱，「那個不可思議的1400百多點，真的激起了我貪小便宜的心態！」

▲吳淡如轉貼台股創下盤中最大跌點的新聞，詢問大家「過了兩天看這個你還會恐慌嗎？」（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲吳淡如轉貼台股創下盤中最大跌點的新聞，詢問大家「過了兩天看這個你還會恐慌嗎？」（圖／翻攝自吳淡如臉書）
吳淡如認為，自己不能預言除了今天之外台股還會往上漲，「但是我知道不太有道理的恐慌性下跌還有一堆斷頭的，那個洞被理性回填，如果沒有發生什麼世界性的天災地變...就算有，只要有股市，股票還是會回到基本面，就讓我們安安靜靜地看下去吧」。

吳淡如自嘲，「我已經發誓不當投機人，前兩天，我有點忍不住，違背原則，自己掌嘴」。最後更分享兩個小心得，「永遠不要把手上現金買好買滿，不然遇到斷層你沒有機會」、「漲多永遠是最大的利空，放心，大家這麼努力印鈔票，斷層的次數也一定會有...我沒有辦法保證我下一次不會違背原則」。

▲吳淡如發文「懺悔」，透露自己日前大力加碼台股，買到營業員來通知「現金花完了」。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲吳淡如發文「懺悔」，透露自己日前大力加碼台股，買到營業員來通知「現金花完了」。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
100%0%
2021-05-14-2021-05-17

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
20.32%79.68%
2021-05-12-2021-05-15

《全明星運動會》爭議多將無第3季？若不續拍你會覺得可惜嗎？

不會
41.06%58.94%
2021-05-11-2021-05-14
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀