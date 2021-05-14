吳淡如懺悔貪小便宜！買台股「把現金花完」：實在忍不住
台灣近日本土新冠肺炎疫情升溫，牽動股市上下震盪宛如雲霄飛車，日前一度創下盤中最大跌點1417點的歷史紀錄，今日收盤則是小漲了156.90點。不少投資人這幾日心情也仿佛在洗三溫暖，資深作家吳淡如今（14）日在臉書發文「懺悔」，透露自己實在忍不住，大力進場加碼台股，買到營業員來通知「現金花完了」，讓她自嘲「已經發誓不當投機人...違背原則，自己掌嘴」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-14 21:29:48
吳淡如在臉書以「這是一篇對我貪小便宜行為的懺悔文」為題發文，透露自己年輕時也曾經是一個主動選股的投資人，不過因為知識不正確，內缐聽太多，陷落的次數也不少。現在已經改以ETF為主，更揚言自己不再「殺入股市」，改以定期定額的方式投資。
但日前，台股創下史上最大盤中跌幅，吳淡如表示自己當時正在錄廣播節目，「一看到那個跌了1000多點我實在忍不住」，大力加碼進場買股票，買到「我的營業員告訴我我已經把現金花完了，趕快從私人戶頭存進去」。吳淡如笑稱，「那個不可思議的1400百多點，真的激起了我貪小便宜的心態！」
吳淡如認為，自己不能預言除了今天之外台股還會往上漲，「但是我知道不太有道理的恐慌性下跌還有一堆斷頭的，那個洞被理性回填，如果沒有發生什麼世界性的天災地變...就算有，只要有股市，股票還是會回到基本面，就讓我們安安靜靜地看下去吧」。
吳淡如自嘲，「我已經發誓不當投機人，前兩天，我有點忍不住，違背原則，自己掌嘴」。最後更分享兩個小心得，「永遠不要把手上現金買好買滿，不然遇到斷層你沒有機會」、「漲多永遠是最大的利空，放心，大家這麼努力印鈔票，斷層的次數也一定會有...我沒有辦法保證我下一次不會違背原則」。
不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：倪浩軒）