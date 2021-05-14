外國泡麵吃不習慣！老饕反指「1優勢」不輸台灣：很過癮
台灣泡麵款式五花八門，近年來更有不少外國品牌推陳出新，讓民眾的選擇更加多樣。不過，就有網友指出，自己總是吃不習慣外國泡麵，無奈詢問「各位會這樣嗎？」對此，就有老饕反點出外國泡麵優勢，直喊「不輸台灣！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-14 22:17:35
原PO於PTT上發文，表示不知道為何對外國泡麵總是吃不習慣，「所以不太會想購買，不管是越南、印尼、泰國、韓國、日本等等的，很容易吃個幾口就不想再繼續吃了，麵會加減吃光，湯可能就倒掉了...」。面對這種情況，也讓他好奇發問「各位會這樣嗎？」
問題一曝光，不少網友反而持不同看法，「不會耶！有些國外泡麵也很好吃阿」、「怎麼會，國外很多泡麵我都很愛，韓國的辛拉麵，必加起司，吃的很過癮」、「不會啊。韓國類的都超愛！印尼炒麵也超級好吃」、「我喜歡營多麵跟韓國泡麵，倒是不怎麼愛台灣泡麵」、「除了歐美的以外都很喜歡，韓國、日本、香港、東南亞、甚至大陸某些口味都不輸台灣」。
甚至有老饕大讚外國品牌的麵體不輸台灣，「最近很喜歡吃韓國的麵條，台灣麵體已死」、「韓國的乾麵好吃，日本跟泰國的湯麵好吃，反而是台灣出的泡麵沒有在吃，麵體普遍不喜歡」。
但仍有人力挺台灣泡麵，直言「麵條喜歡韓國的，不過口味大部分還是偏愛台灣的」、「日本還不錯阿！但最喜歡台灣的」、「日本印尼的泡麵都好吃～不過還是更喜歡台灣的」；不過也有鄉民緩頰，表示「吃不習慣就吃不習慣啊！何必勉強」、「我喜歡吃各國泡麵，覺得各有各精彩；吃不吃的習慣看個人，有的人接受度高有的人接受度低」。（編輯：陳雅雲）