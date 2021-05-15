買180元鹽酥雞半盒肉喊貴？結局更釣出超盤經歷：不買了
台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選。而近日就有網友在網路上分享自己買鹹酥雞遇到的情況，沒想到最後更釣出了其他網友的超盤經歷，直言「再也不買了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-15 09:32:13
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「怒點鹽酥雞，結果更怒」的文章表示，「這樣180？是在開什麼玩笑？魷魚75，然後五塊？」原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，一盒的鹹酥雞只有半和零散的肉塊，讓原PO氣瘋直言「我這是客訴店家還是有被外送員偷吃的可能？」沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言「一定有偷吃啊，這麼少怎麼可能會有客人買，如果真的買了這麼少還沒人客訴？那一定是被偷吃的啊不然勒，這個價錢這個份量怎麼想都不可能，怎可能不是偷吃」、「我以前打遊戲的時候有遇到網友是做外送員的，他身邊很多朋友也都有做外送，真的會偷吃...他朋友也都會太香了偷吃幾個，重點是他們還不覺得這種行為很沒水準，還當作有趣的日常跟我分享，我真的覺得超噁，噁到不行」、「這個份量不是被偷吃不然哪個店家敢那麼囂張？」、「這個價錢搭上這個量肯定有問題，但是到底是店家還是外送員出問題就很難說了...畢竟兩邊出問題然後互推的事件真的很多」。
甚至這樣的情況更釣出了其他人的超盤經歷「先撇除外送員偷吃，我只是想分享一下當盤子的經歷，上次我去鹿港老街買了一份100元的炸魷魚，他在我面前夾了三塊魷魚，大概大拇指一個指節的大小，三塊喔，炸完後我還看著老闆加了洋蔥絲進去，再遞給我，100元喔，三塊喔」，「觀光景點被當盤子滿常有的，這種店面點外送的有夠扯」。（編輯：王柏文）