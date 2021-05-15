  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

朋友間說「有空再約」超客套？眾點暗黑1前提：直接封鎖

▲一名網友在 PTT 八卦版提到，國中、高中、大學都有一群自認為的好友，畢業後群組發言漸漸的都沒人回，甚至也沒已讀，不想熱臉貼冷屁股，但又不願放棄這段友情，難過詢問「該怎麼調適啊？」貼文立刻引發熱議，網友們卻點破殘酷真相。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲朋友間說「有空可約」超客套？眾點暗黑1前提。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-15 10:01:23

學會說「客套話」似乎是社交必備技能，你是不是也時常聽見朋友之間說「有空可以約出來喔」，但這是否為真心要約呢？近日就有一位網友在網路上表示疑惑「『有空可約』是不是超客套」，沒想到眾多網友卻點出語句中的暗黑前提，直言「有可能會直接被封鎖」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲網友們紛紛留言表示前提在於「有空再約的『有空』」，「前提是『有空』」。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
▲網友們紛紛留言表示前提在於「有空再約的『有空』」，「前提是『有空』」。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「『有空來玩』、『有空可以約出去』是客套話嗎」的文章表示，「小時候不懂事，不知道什麼是客套話什麼是真心話，但是長大了可能因為自己有點單純真誠，還是不太確定，記得家母還跟我告誡過，長輩友人說的『有空可以來我們住的城市』，不要當作是真的要我找機會去玩」，原PO更接著分享自己遇到的情況「去年有一個人告訴我說，有空的時候如果想去她住的地方附近逛逛，可以找她，當時沒放在心上，結果最近可能稍微有點太在意了，感覺好像被高度防備了，不知道是不是自己浪費機會，還是說從一開始就是客套話，大家會對認識但可能不算很熟的朋友講說有空來玩嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示前提在於「有空再約的『有空』」，「前提是『有空』」、「不熟的倒是會客套一下，賭定對方不會再約」、「就跟下次再約，是一樣的道理，就是一個對話快要結束，但又不能結束得太尷尬拿出來客套一下，真的要約的人不會說『有空來玩』，而是會直接約時間或至少一個大概的月份」，更有人分享了自身的經驗「當然是！以前有個每天聊天定期吃飯的同事，離職前傷心約我之後一定要一起去唱歌，離職當天封鎖我」、「是，前公司老闆娘也是和我很好、說一堆再聯絡的話，一離職就被封鎖」。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
96.58%3.42%
2021-05-14-2021-05-17

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
23.51%76.49%
2021-05-12-2021-05-15
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀