朋友間說「有空再約」超客套？眾點暗黑1前提：直接封鎖

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「『有空來玩』、『有空可以約出去』是客套話嗎」的文章表示，「小時候不懂事，不知道什麼是客套話什麼是真心話，但是長大了可能因為自己有點單純真誠，還是不太確定，記得家母還跟我告誡過，長輩友人說的『有空可以來我們住的城市』，不要當作是真的要我找機會去玩」，原PO更接著分享自己遇到的情況「去年有一個人告訴我說，有空的時候如果想去她住的地方附近逛逛，可以找她，當時沒放在心上，結果最近可能稍微有點太在意了，感覺好像被高度防備了，不知道是不是自己浪費機會，還是說從一開始就是客套話，大家會對認識但可能不算很熟的朋友講說有空來玩嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示前提在於「有空再約的『有空』」，「前提是『有空』」、「不熟的倒是會客套一下，賭定對方不會再約」、「就跟下次再約，是一樣的道理，就是一個對話快要結束，但又不能結束得太尷尬拿出來客套一下，真的要約的人不會說『有空來玩』，而是會直接約時間或至少一個大概的月份」，更有人分享了自身的經驗「當然是！以前有個每天聊天定期吃飯的同事，離職前傷心約我之後一定要一起去唱歌，離職當天封鎖我」、「是，前公司老闆娘也是和我很好、說一堆再聯絡的話，一離職就被封鎖」。（編輯：王柏文）