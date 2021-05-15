為何台灣防疫苦守1年最後崩盤？眾推「2+1」原因：都鬆懈
本土疫情嚴峻！行政院長蘇貞昌今（15）日透露，昨日就有多達180位本土確診案例。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今也宣布，新北市、台北市將升級為三級警戒，時序從今日至28日為止，為期雙週要做相關緊縮管制。對此就有網友在網路上表示疑惑「為何台灣疫情都苦守1年了，最後卻崩盤？」而大多數網友都認為最大的問題在於「機組鬆懈」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-15 12:50:52｜2021-05-15 15:03:04
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「守了一年，為什麼突然守不住了？」的文章表示，「防疫於境外，都守了一年了，怎麼突然卻失守了，原本奏效的SOP為什麼要更改？問題到底是出在哪邊？為什麼？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。 網友們紛紛一面倒認為是「人民鬆懈」和「英國變種」，但其實台灣疫情爆發最大問題還是「機組放鬆3+11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天），「3+11哪個國家守得住」、「高風險的機組人員只隔離3天要怎麼守？」、「3+11是爆發點，但鬆懈的確也是」、「3+11機師、旅館不分流、政府官員不收心」。 對此，國民黨立委李德維也在臉書上PO文指，華航與諾富特群聚感染事件，短短一個月內發展成超過30人傳播鏈，甚至近日新北市蘆洲11人，宜蘭縣羅東8人的群聚感染，至今也不能排除與華航與諾富特造成的破口有關。這破口「就像當年吳三桂開山海關，引清兵入關一樣，根本是人禍！」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。