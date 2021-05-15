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落實中央防疫指引　林右昌籲：團結挺雙北、挺住台灣防線

林右昌
▲林右昌強調，大家團結一起挺雙北，也挺住台灣防線；大家把防疫工作做好，就能讓我們的生活維持正常步驟。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-05-15 16:05:05｜2021-05-15 16:08:51

疫情升溫！基隆市長林右昌今（15）日召開疫情應變記者會，感謝市民配合市府防疫的措施，維持在第2級警戒，代表防疫工作確實；基隆在2天前採取等同第3級警戒的區域防疫因應措施，「防疫一體、同島一命」，強調大家團結一起挺雙北，也挺住台灣防線。

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行政院今日上午召開記者會的同時，基隆市也同步召開緊急應變會議；林右昌除感謝所有市民配合基隆市府所有的防疫措施，讓基隆可繼續維持在第2級警戒區域，沒有升高到第3級，基隆的防疫工作，做得非常的確實跟徹底，且市府會因應疫情的升高，持續進行滾動式的對應作為。

林右昌說，全台今日有180例本土確診，基隆仍只增加1例，非常清楚是源自萬華群聚案件；蘆洲、萬華的群聚事件發生後，就預判疫情可能變得更加嚴峻、短時間內快速升溫，之前群聚案例都是專業群體，都在一定區域範圍裡，這與蘆洲萬華發生的群聚類型完全不同，所以也提高警覺性與相關作為。

林右昌提及，北北基桃是一個首都生活圈，強調「防疫一體、同島一命！」北北基桃首都生活圈的每個人，都不可能置身事外、獨善其身；基隆2天前就已提升防疫作為，並採取等同第3級警戒的區域防疫因應措施外，市府也比照災害應變機制成立一級開設，未來也繼續用最高的標準，守護基隆市防疫情況。

林右昌呼籲，不管是民生物資或醫院防疫物資，都是非常充足，民眾無需搶購、囤積，目前依中央所宣布第3級應變措施，並沒有停班、停課，大家不要恐慌，應徹底加強落實自我的防疫工作，落實中央防疫指引；再次呼籲，不要為了休閒活動等非必要得移動，增加自己與他人的風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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