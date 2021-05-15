落實中央防疫指引　林右昌籲：團結挺雙北、挺住台灣防線

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林右昌說，全台今日有180例本土確診，基隆仍只增加1例，非常清楚是源自萬華群聚案件；蘆洲、萬華的群聚事件發生後，就預判疫情可能變得更加嚴峻、短時間內快速升溫，之前群聚案例都是專業群體，都在一定區域範圍裡，這與蘆洲萬華發生的群聚類型完全不同，所以也提高警覺性與相關作為。
林右昌提及，北北基桃是一個首都生活圈，強調「防疫一體、同島一命！」北北基桃首都生活圈的每個人，都不可能置身事外、獨善其身；基隆2天前就已提升防疫作為，並採取等同第3級警戒的區域防疫因應措施外，市府也比照災害應變機制成立一級開設，未來也繼續用最高的標準，守護基隆市防疫情況。
林右昌呼籲，不管是民生物資或醫院防疫物資，都是非常充足，民眾無需搶購、囤積，目前依中央所宣布第3級應變措施，並沒有停班、停課，大家不要恐慌，應徹底加強落實自我的防疫工作，落實中央防疫指引；再次呼籲，不要為了休閒活動等非必要得移動，增加自己與他人的風險。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。