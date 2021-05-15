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影／未戴口罩女遭拒載　桃客董座：我們要保護乘客安全

桃園女未戴好口罩遭拒載
▲一名女乘客未將口罩戴好，不聽司機規勸遭到拒載。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2021-05-15 16:38:23

本土確診單日突破180例，就在全國疫情升溫大家人心惶惶之際，桃園市日前一名婦人搭乘桃園客運時，卻將口罩拉下，既使經過司機提醒仍不願戴好，無奈最後只好請來員警協調。今（15）日桃園客運董事長吳虹映出面表示，目前疫情十分嚴峻，要求車上乘客將口罩戴好是為了保護其他乘客，只要沒戴好，就會請他下車。

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有人將這名婦人在車上的影像PO上臉書「爆怨2公社」，影片中這名婦女將口罩拉到下巴，司機規勸請她將口罩戴好，她不理司機的規勸，反而暴走向司機嗆聲，無奈司機只好請警察到場協調。警察規勸請該名女乘客下車，她還不斷大聲怒吼，「你18元還我！」

桃園客運董事長吳虹映今天出面針對拒載事件作出澄清表示，因為現在疫情很嚴峻，戴口罩是必要的防護，如果因為不戴口罩造成疫情缺口，桃園客運也必須負很大的責任。吳虹映表示，會要求司機對未戴口罩的乘客進行勸導，如果不聽勸導，將會用較嚴厲的方式處置，也就是請該名乘客下車。

▲桃客董事長吳虹映表示，這名遭到拒載乘客的車資會歸還給她，但是拒載她也是必要的做法，因為要保護同車的其他乘客。（圖／記者李春台翻攝）
▲桃客董事長吳虹映表示，這名遭到拒載乘客的車資會歸還給她，但是拒載她也是必要的做法，因為要保護同車的其他乘客。（圖／記者李春台翻攝）
 

吳虹映最後強調，這名遭到拒載乘客的車資會歸還給她，但是拒載她也是必要的做法，因為要保護同車的其他乘客。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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