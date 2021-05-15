影／未戴口罩女遭拒載 桃客董座：我們要保護乘客安全
本土確診單日突破180例，就在全國疫情升溫大家人心惶惶之際，桃園市日前一名婦人搭乘桃園客運時，卻將口罩拉下，既使經過司機提醒仍不願戴好，無奈最後只好請來員警協調。今（15）日桃園客運董事長吳虹映出面表示，目前疫情十分嚴峻，要求車上乘客將口罩戴好是為了保護其他乘客，只要沒戴好，就會請他下車。
記者李春台/桃園報導
2021-05-15 16:38:23
有人將這名婦人在車上的影像PO上臉書「爆怨2公社」，影片中這名婦女將口罩拉到下巴，司機規勸請她將口罩戴好，她不理司機的規勸，反而暴走向司機嗆聲，無奈司機只好請警察到場協調。警察規勸請該名女乘客下車，她還不斷大聲怒吼，「你18元還我！」
桃園客運董事長吳虹映今天出面針對拒載事件作出澄清表示，因為現在疫情很嚴峻，戴口罩是必要的防護，如果因為不戴口罩造成疫情缺口，桃園客運也必須負很大的責任。吳虹映表示，會要求司機對未戴口罩的乘客進行勸導，如果不聽勸導，將會用較嚴厲的方式處置，也就是請該名乘客下車。
吳虹映最後強調，這名遭到拒載乘客的車資會歸還給她，但是拒載她也是必要的做法，因為要保護同車的其他乘客。
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