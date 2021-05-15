  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

泡麵區掃空「一片綠」卻沒人拿！老饕反讚：家裡都買這款

▲雙北即刻進入第三級警戒，未來兩周民眾恐在家時間拉長，得知消息後紛紛出門採買物資。（圖／記者葉政勳攝影）
▲雙北防疫升至第三級警戒，民眾得知消息後紛紛出門採買物資。對此，就有網友發現泡麵區有款綠色泡麵乏人問津，湊近一看反而興奮直喊「明明很好吃！」（示意圖／記者葉政勳攝影）

編輯中心/綜合報導

2021-05-15 23:28:00

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布新增181例本土確診，雙北確定防疫亦升為三級警戒，消息傳出，就引發民眾至賣場、超市等地搶購物資。然而，就有網友指出，發現泡麵區雖然一片空，唯獨在特價區的綠色泡麵沒人拿，然而當他湊近一看，就驚喜大讚「明明很好吃！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示看到超市的泡麵區被掃光，唯獨有款放在特價區的綠色泡麵沒人拿，當他湊近仔細一瞧，才發現這款泡麵是香菜口味的，這也讓他興奮大讚「馬上買回家壓壓驚，香菜明明很好吃，不要討厭香菜咩」。

▲原PO發現香菜口味的泡麵乏人問津，但他反而大讚直呼「馬上買回家壓壓驚，香菜明明很好吃！」（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲原PO發現香菜口味的泡麵乏人問津，但他反而大讚直呼「馬上買回家壓壓驚，香菜明明很好吃！」（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光，許多老饕也紛紛大讚直喊，「哪一間有賣？居然有香菜泡麵」、「哇！在那裡有賣？我想買」、「有點鹹，但是麵條QQ的好吃」、「我要買都買不到，我所有泡麵就喜歡吃這個」、「我昨天才吃而已，味道很好啊！」、「這個泡麵超好吃欸」、「這個真的很好吃～每次去必買，麵條很Q」、「這什麼神仙東西！我竟然沒看過」、「傻傻的！這超好吃耶！不搶我們買！哼家裡面食物櫃都是這個泡麵！」

但也有人抱持不同看法，直言「不喜歡香菜」、「加香菜我不行」、「這...我還是路過就好，好吃你繼續吃」、「我吃素，但是香菜麵...好吧！我餓肚子好了」。

雙北今日宣布升至第三級警戒，掀起民眾恐慌搶購潮，總統蔡英文就呼籲雙北民眾配合3件事，包括注意自我健康監測、保持社交距離、物資不急著搶購，蔡英文強調經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。（編輯：陳雅雲）

▲指揮中心指揮官陳時中今（15）宣布，雙北市今日起升級三級警戒。（圖／行政院提供）
▲指揮中心指揮官陳時中今（15）宣布，雙北市今日起升級三級警戒。（圖／行政院提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.67%2.33%
2021-05-14-2021-05-17

台灣進入社區感染階段！您認為現階段要不要普篩？

不需要
28.22%71.78%
2021-05-12-2021-05-15
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀