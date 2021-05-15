泡麵區掃空「一片綠」卻沒人拿！老饕反讚：家裡都買這款

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貼文一曝光，許多老饕也紛紛大讚直喊，「哪一間有賣？居然有香菜泡麵」、「哇！在那裡有賣？我想買」、「有點鹹，但是麵條QQ的好吃」、「我要買都買不到，我所有泡麵就喜歡吃這個」、「我昨天才吃而已，味道很好啊！」、「這個泡麵超好吃欸」、「這個真的很好吃～每次去必買，麵條很Q」、「這什麼神仙東西！我竟然沒看過」、「傻傻的！這超好吃耶！不搶我們買！哼家裡面食物櫃都是這個泡麵！」
但也有人抱持不同看法，直言「不喜歡香菜」、「加香菜我不行」、「這...我還是路過就好，好吃你繼續吃」、「我吃素，但是香菜麵...好吧！我餓肚子好了」。
雙北今日宣布升至第三級警戒，掀起民眾恐慌搶購潮，總統蔡英文就呼籲雙北民眾配合3件事，包括注意自我健康監測、保持社交距離、物資不急著搶購，蔡英文強調經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。（編輯：陳雅雲）
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