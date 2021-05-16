台灣「本土案例激增」醫療壓力大？知情人揭5階段：別怕
中央流行疫情指揮中心昨（15）日公布新增181例本土確診，雙北確定防疫亦升為三級警戒，消息傳出讓許多民眾人心惶惶，也因此就有網友在網路上擔心「本土案例激增，台灣的醫療系統是否壓力會過大？」沒想到就有知情人揭露了4個階段，直言「不要怕」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-16 10:16:47｜2021-05-16 11:40:29
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「大家都準備什麼防疫物資？」的文章表示，「雖然很不想看到這種情況，但如果4／23病毒就已經進入社區，那51連假、母親節、近日賣場搶購人潮，已經成為病毒擴散的溫床...目前病床的數量，也不知道這樣的數量是不是足夠的...？」原PO更擔心說道「有點怕醫療體系會崩潰，反而影響到其他普通重症病患...第一線的醫療人員真的辛苦了，希望台灣能早日度過難關，戴好口罩沒事別出門」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「崩潰很慘喔，台灣地狹人稠，重症等死」、「就學國外佛系防疫啊，輕症自己想辦法」、「如果大規模爆發確診，再強的醫療體系也撐不住」、「國外一開始就是崩潰，然後開始一堆屍袋丟在外面的」、「外國新聞的場景在台灣出現」。
也有知情人出來解釋「台灣的醫療資源肯定還是夠的，『現行的政策是所有確診患者，不論輕重都收進負壓病房』，但病人數變多後，就會變成『重症留負壓病房，輕症轉普通隔離病房』，病人再變多後，就可以『變成重症在隔離病房，輕症安置在集中隔離場所』，病人再變多，就是『重症住醫院，輕症回家自行隔離』，這就跟歐美一樣了，對消滅病毒徹底放棄了，此時醫療還不會崩潰。等到下一階段，重症病人數量超過醫院負荷時，醫療才會崩潰。這樣共五個階段，台灣現在還處於第一階段，根本不用擔心第五階段的問題」。
事實上，綜合各家媒體報導，衛生福利部次長石崇良昨（15）日表示，目前北北桃3縣市醫院的負壓隔離病房共核定203間、專責病室核定847間，共有1050間。石崇良也指出，全國的負壓隔離病房現在分布在87家醫院、共670床，目前有298張空床，甚至第二階段也可以啟動172家急救責任醫院設置的專責病房，核定數是2412床，預計下週一（17）日前會全數開設。（編輯：王柏文）