未顯示來電狂打！網紅接起：計程車司機確診　拍片全取消

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「當下聽到真的傻眼，覺得也太衰，我是覺得捷運太多人很危險才搭計程車，結果.....但是我全程都有戴口罩，現在也沒有不舒服，不過先跟大家說，下週頻道可能會停更，本來今天要拍片的，行程也全部取消，希望大家身體健康，沒事千萬不要出門，計程車也很危險，可以就自己開車騎車，如果我有任何狀況，我會跟大家說」。
不過，Nick雖然存疑，表示該電話很像詐騙電話，但也不敢輕舉妄動，又在個人IG寫下「自己打去1922詢問後，對方也無法確認，同時也問過計程車APP客服他們也不知道，無法確認電話的真實性，但該通電話也沒有跟我要資料，跟我說的計程車路線也正確，真的不知道是否是詐騙，現在只能按照他的指示自我管理了....希望真的只是詐騙QQ」。
事件曝光後，引發粉絲討論「我覺的真實性蠻高的...還是待在家吧」、「先觀察個這幾天，有症狀馬上再打1922」、「希望瘋男沒事，加油！」、「影片停更事小，身體要先照顧好」、「我之前也是不接未顯示來電的號碼。前陣子一直有未顯示的來電，之後經過確認是政府部門打來的，對方還說怎麼都不接」、「可以打去詐騙專線那邊問看看，不過現在還是小心為妙」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。