再提2100億防疫紓困預算　政院：疫情穩定後刺激消費

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財經首長均表示，各上市櫃公司的獲利比起去年都有大幅成長，外銷訂單也非常充足，目前疫情發展對於消費端有短期影響，但只要能夠盡快將疫情控制住，有效圍堵疫情擴散，加上政府已提出擴增2100億防疫紓困預算修法，在疫情穩定後進行新一波消費刺激，今年經濟成長仍然能夠維持預期。
羅秉成轉述表示，今早財經首長會議中除了針對國內外經濟局勢交換意見，蘇院長也要求各部會，持續密切掌握市場的相關變化及趨勢，就金融機構正常運作，股匯市秩序穩定、民生物資充足供應等進行必要措施，並即時對外公布正確資訊。
羅秉成表示，現階段除全國已提升防疫警戒措施外，蘇院長特別針對各生產端及重要產業所需要的防疫措施，指示立即加強規範並挹注必要資源，科技部、經濟部等各部會要主動進行協助及輔導，使廠商預先做好分流分艙、異地辦公的準備與作為。
蘇貞昌在會中指示，台灣的產業在各項防疫措施已經累積一年多的經驗，台灣民眾也有非常高的防疫警覺心，但在軟、硬體上一定有需要政府資源挹注之處，也請各部會迅速盤整需求並提出解決方案，實際給予幫忙。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。