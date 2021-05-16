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北漂族「月領30K」不值得？25歲女列出分析崩潰：好想哭

▲發薪水（圖／翻攝Pexels）
▲北漂族「月領30K」不值得？25歲女列出分析崩潰。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-05-16 12:06:33

擁有更高的薪水，絕對是受薪階級共同的目標，大多人會在面試時努力讓面試官留下好印象，而公司的待遇、福利和薪資，也是面試者最關心的重點之一。而近日就有一位25歲的女網友在網路上分享自己「北漂台北卻領月薪30K好像有點不值得」的經驗，更直言「好想哭」，引起熱議。

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▲擁有更高的薪水，絕對是受薪階級共同的目標。（示意圖／NOWnews資料照）
▲擁有更高的薪水，絕對是受薪階級共同的目標。（示意圖／NOWnews資料照）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「25歲了還在做月薪3萬」的文章表示，「入行銷售業幾年了，月薪就是差不多3萬左右，好一點可能33-35之間，做活動期間頂多快四萬」，原PO更接著說「房租差不多佔了12000，水電、電話費、學貸、還有自己每月必繳的一些費用，就佔了9000左右，完全存不到錢」，這也讓她感嘆「生活在大台北，非常非常不容易，想換個高薪一點的工作，卻發現自己沒有什麼一技之長...想問各位在這個關頭，有什麼建議呢...最近天天都很煩悶，也很否定自己，常常半夜想到哭...」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言苦勸「去南部花費真的會大幅下降，或是邊上班邊學新技能轉跑道」、「你的文章中已經有答案了，沒有一技之長就去拜師學藝吧，現在網路上資訊很發達，YOUTUBE上也一堆教學，FB社團也有很多同好可以分享技術交流，去找到自己有熱情、有把握、有前途的一技之長吧」、「建議往南部或老家發展，省掉房租和住外面成本至少一個月存1丶2萬以上! 如果想北漂，至少要年薪百萬才值得啊!」、「利用多餘的時間學習其他領域的東西，房租看要不要住新北，便宜不少」、「如果薪資一直拉不上去不要硬撐留在台北了，對你的負擔太大，找找家鄉的工作」、「回家省點房租再慢慢找自己可以嘗試的行業看看也可以，不然現在這樣壓力大還存不到很多錢，你會更有壓力！」。（編輯：王柏文）

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