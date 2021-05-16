疫情嚴峻！雙北明日起高三和國九生改採遠端學習

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新北市長侯友宜今日邀集新北市18家急救責任醫院的院長，召開急救責任醫院防疫應變會議，共同討論提升醫療收治及篩檢量能，防堵疫情擴散；會中針對擴大開設專責病房，設置戶外採檢站，擴大篩檢進行討論。
新北市衛生局長陳潤秋指出，目前新北市核准開設專責病床數共264床，尚可收治專責床數僅剩餘67床；近一周以來篩檢量迅速攀升10倍，每日採檢量已經破千，市長侯友宜請各醫院協助，協助共同提升醫療收治量能。
此外，依照去年兵棋推演規劃，在專責病房不夠用的時候，配合衛生局分階段徵用各院病房；同時提升篩檢量能，必要時協助設立社區篩檢站，降低社區群聚感染的風險，防堵疫情擴散，衛生局將檢視醫療人力需求，進行統籌調度，除優先透過公會招募，必要時請求中央支援外。
陳潤秋說，在防疫第一前提下，減少非緊急手術、處置及檢查，並落實人員分艙分流及感控措施，加強門禁管制及環境清消；對於住院病人，全面檢視，有懷疑或診斷的症狀不明者即採檢。廣泛運用遠距醫療於門診慢性穏定病人，新北市會與中央及各醫院攜手合作，不分你我共同攜手對抗疫情擴散。
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