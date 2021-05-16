疫情爆發民眾囤貨潮！全聯員工長文吐3崩潰點：不要再問

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隨後原PO更點出了3個崩潰點，第一點讓她崩潰的是「大家一直問『貨什麼時候到』」，「貨沒了就是沒了，什麼時候到？我們也不知道，真的不要一直問我們，人多的時候我們也很焦慮，事情夠多了，帳結都結不完，一直問什麼時候來，真的是要看物流，貨都叫了，不來我們也沒辦法」，再來是「結帳的時候沒準備好」，「排隊的時候可以先把PXPay開好，不要排了那麼久，會員沒開，錢也還沒拿，到你結帳了才在那邊摸摸摸，拖超久，疫情爆發，客人多到不行，我們真的沒空等你一塊錢一塊錢慢慢拿，時間真的很趕」，最後則是「零錢不要丟桌上」，「有些人不知道為什麼，很喜歡把錢放在桌子上，手就伸在那邊等你給零錢了，硬要放到桌上，超難拿」。
原PO最後也說「沒想到疫情會爆發這麼快，謝謝那些有遵守規定戴口罩的人，也謝謝客人們的幾句關心，隨口的一句『辛苦了』都是我們上班的動力，謝謝你們」，沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「這就是服務業的心酸」、「我之前也在全聯打工，真的是快發瘋，尤其是忙的要死，還一直遇到奧客，請支援收銀」、「看能不能貼公告，一直問浪費時間而已，整天下來，喉嚨痛死」、「收銀就像中元普渡的人潮」、「還有錢抽一張丟一張也真的不行...」、「全聯員工們辛苦了！做事情多一點同理心，一點點的小動作，真的會讓人暖心」、「辛苦你們了，如果可以的話也請適當的休息，別累壞了」。
事實上，綜合媒體報導指出，全聯超商的商品庫存量已比照中元節、颱風天提早拉高3至4倍，同時也會請物流視各門市狀況，將每天1次配送頻率，調高成一天最高3次，將用來滿足消費者購物上的需求。全聯更呼籲「目前門市湧入大量消費者購物，店員補貨不及，以至於貨架較空，請消費者勿恐慌性囤貨」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。