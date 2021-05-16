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疫情爆發民眾囤貨潮！全聯員工長文吐3崩潰點：不要再問

▲疫情爆發民眾囤貨潮！全聯員工長文吐3崩潰點。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／《NOWnews今日新聞》資料照）
▲疫情爆發民眾囤貨潮！全聯員工長文吐3崩潰點。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／《NOWnews今日新聞》資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-16 15:17:39

國內疫情大爆發，本土確診個案今（16）日達206例，其中有97例全都在新北市，而許多民眾也紛紛開始囤積民生物資，而近日就有一位自稱是全聯員工的網友在網路上PO出一篇長文，點出了現在在這樣的疫情囤貨潮之下，最崩潰的「3個重點」，直言「不要再問了」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「我是全聯員工」的文章表示，「我是一位全聯的員工，從禮拜三獅子會疫情爆發開始，採購的人就越來越多，雙北提升到三級，一堆人瘋狂到全聯囤貨，要結帳的人，繞了店一整圈，排到門口外面的外面的外面」，原PO接著說「全聯員工真的很辛苦，說是為了賺錢，但加上疫情，真的忙不太過來，請體諒我們」。

▲國內疫情大爆發，本土確診個案今（16）日達206例，其中有97例全都在新北市，而許多民眾也紛紛開始囤積民生物資。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／《NOWnews今日新聞》資料照）
▲國內疫情大爆發，本土確診個案今（16）日達206例，其中有97例全都在新北市，而許多民眾也紛紛開始囤積民生物資。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／《NOWnews今日新聞》資料照）
隨後原PO更點出了3個崩潰點，第一點讓她崩潰的是「大家一直問『貨什麼時候到』」，「貨沒了就是沒了，什麼時候到？我們也不知道，真的不要一直問我們，人多的時候我們也很焦慮，事情夠多了，帳結都結不完，一直問什麼時候來，真的是要看物流，貨都叫了，不來我們也沒辦法」，再來是「結帳的時候沒準備好」，「排隊的時候可以先把PXPay開好，不要排了那麼久，會員沒開，錢也還沒拿，到你結帳了才在那邊摸摸摸，拖超久，疫情爆發，客人多到不行，我們真的沒空等你一塊錢一塊錢慢慢拿，時間真的很趕」，最後則是「零錢不要丟桌上」，「有些人不知道為什麼，很喜歡把錢放在桌子上，手就伸在那邊等你給零錢了，硬要放到桌上，超難拿」。

原PO最後也說「沒想到疫情會爆發這麼快，謝謝那些有遵守規定戴口罩的人，也謝謝客人們的幾句關心，隨口的一句『辛苦了』都是我們上班的動力，謝謝你們」，沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲本土確診者全國本土地理公布。（圖／NOWnews製作）
▲本土確診者全國本土地理公布。（圖／NOWnews製作）
網友們紛紛留言表示「這就是服務業的心酸」、「我之前也在全聯打工，真的是快發瘋，尤其是忙的要死，還一直遇到奧客，請支援收銀」、「看能不能貼公告，一直問浪費時間而已，整天下來，喉嚨痛死」、「收銀就像中元普渡的人潮」、「還有錢抽一張丟一張也真的不行...」、「全聯員工們辛苦了！做事情多一點同理心，一點點的小動作，真的會讓人暖心」、「辛苦你們了，如果可以的話也請適當的休息，別累壞了」。

事實上，綜合媒體報導指出，全聯超商的商品庫存量已比照中元節、颱風天提早拉高3至4倍，同時也會請物流視各門市狀況，將每天1次配送頻率，調高成一天最高3次，將用來滿足消費者購物上的需求。全聯更呼籲「目前門市湧入大量消費者購物，店員補貨不及，以至於貨架較空，請消費者勿恐慌性囤貨」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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