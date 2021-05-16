防疫為重　林右昌：市府明起採彈性分流上班

疫情嚴峻！基隆市長林右昌今（16）日召開疫情應變記者會宣布多項的訊息與新措施，重申防疫為重，雙北疫情嚴峻，北北基桃是首都生活圈，大家沒事可待在家裡，戶外活動可緩；此外，多數大賣場雖有人流但狀況穩定，物資也充足，再次呼籲民眾不用刻意搶購。
記者陳志仁／基隆報導
2021-05-16 15:19:15｜2021-05-16 16:32:56
林右昌表示，市府主動秀泰影城洽聯之後，業者配合已從從今日中午12時開始到5月28日，配合防疫暫停營業；此外，也與殯葬所和殯葬業者洽商，商討只辦家祭不辦公祭，大賣場雖有人流但狀況穩定，物資也充足，藥局正補充貨源，運送上需要時間，呼籲民眾不用刻意搶購。
林右昌說，市府各機關在今日下午前會建置完成實聯制的QR Code方便民眾、人員進出登記，鑑於雙北疫情升溫，要求醫療單位內部管控，對負壓病房、隔離病床與防疫旅館進行加強整備，必要時能支援雙北地區；此外，針對轄內醫院、安養中心及護理之家，成立防疫稽查小組加強稽查，落實分流防疫管制。
林右昌指出，市府從明日開始到6月14日採取彈性分流上班，擴大彈性上班時段，並鼓勵同仁輪休，在這之前會由各局處預先排班，落實代理人制度，而居住雙北與桃園的市府同仁有142人，佔15.17%，鼓勵這段時間優先以居家辦公為主；另今日一家業者提出防疫旅館申請，市府會儘速作業增加防疫能量。
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