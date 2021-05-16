網瘋傳足跡與個資　林右昌：嚴正譴責不道德行為

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林右昌說，另第2案為1554案，是某國立高中男性學生，昨日下午接到檢查結果為陽性後，立即展開相關疫調工作，目前疫調仍在持續調查當中；該生在發病的前幾天曾到2家桌遊店，因為桌遊店是密閉空間且提供飲料，同玩者也可能沒戴口罩，這部分還在調查中，比較擔心這部分風險比較高。
林右昌表示，目前初步已經匡列66位跟1554案例有接觸對象，其中包括家人、同學、老師及朋友，一律採取高規格，全部都進行居家隔離；至於桌遊店的空間也都已完成全面消毒，基隆有6家桌遊店，在昨日也已全部自主休業。
林右昌強調，最近疫情升溫，有很多假訊息、錯誤的訊息，在網路及社群媒體上傳播，甚至還出現個人的資料、病歷號碼，這不但非常的不道德，也要嚴厲譴責，且這部分已經嚴重觸法；目前相關資料已經交由警察單位徹查當中，在蒐證完成後，如果查證屬實，絕不寛待，也請所有民眾千萬不要以身試法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。