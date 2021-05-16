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嚴查21行業暫停營業　鄭文燦：民眾檢舉即從嚴認定

桃園警方查緝八大行業停業
▲昨晚桃市警方執行期前勸導工作，其中有2家按摩店違規營業挨罰。（圖／桃園分局提供）

記者李春台/桃園報導

2021-05-16 17:12:16

雙北市自昨日起提升為第三級防疫，因應疫情升溫，桃園市同步升級為「準三級」，包括八大行業、網咖、KTV等21類休閒娛樂場所全數停業管制，昨晚桃市警方執行期前勸導工作，其中有2家按摩店違規營業挨罰。桃園市長鄭文燦今(16)日在防疫會議上指示，只要民眾有疑慮提出檢舉，市府稽查小組採「從嚴認定」原則，以減少群聚風險。

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桃園市政府昨日起至6月8日只，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、MTV、KTV、理容院、指壓按摩等易有群聚狀況之休閒娛樂場所進行停業管制。桃園警方14日晚間動員警力配合市府稽查小組，前往轄內各休閒娛樂場所進行期前勸導工作。

桃園警方表示，昨（15）日夜間，桃園警察分局巡查轄內店家停業工作，大部分店家均已依規定停止營業，但發現有兩家按摩店業者，未依規定停業，仍有招收客人持續營業狀況。另外，桃園分局景福派出所員警，今天上午11時30分執行複查勤務時，發現桃園區新民街上有兩處茶藝館（其中一家店內有1名客人） 開門營業，立即進行查察並製作臨檢紀錄表，載明相關違規事項，並請業者配合立即停業，本案將移請市政府權責單位裁處。

▲桃園區新民街上有兩處茶藝館（其中一家店內有1名客人）
▲桃園區新民街上有兩處茶藝館（其中一家店內有1名客人） 開門營業，立即進行查察並製作臨檢紀錄表，載明相關違規事項，並請業者配合立即停業。（圖／桃園分局提供）
 

鄭文燦指出，依規定停業的21種行業別，目前已有879家執行完畢，其中2家違規營業，市府會按照規定移送，若有民眾懷疑業者違規營業，只要提出檢舉，稽查小組會盡量「從嚴認定」，以減少群聚風險。

鄭文燦強調，21種匡列停業的類別包含了按摩店、養生店、麻將館、足浴等，這段時間中央採取高強度的防疫對策，目的就是減少群聚、減少人流，因此市政府會用這個原則再擴大從嚴執行，讓場所安全成為基本的防疫原則。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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