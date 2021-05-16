嚴查21行業暫停營業　鄭文燦：民眾檢舉即從嚴認定

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桃園警方表示，昨（15）日夜間，桃園警察分局巡查轄內店家停業工作，大部分店家均已依規定停止營業，但發現有兩家按摩店業者，未依規定停業，仍有招收客人持續營業狀況。另外，桃園分局景福派出所員警，今天上午11時30分執行複查勤務時，發現桃園區新民街上有兩處茶藝館（其中一家店內有1名客人） 開門營業，立即進行查察並製作臨檢紀錄表，載明相關違規事項，並請業者配合立即停業，本案將移請市政府權責單位裁處。
鄭文燦指出，依規定停業的21種行業別，目前已有879家執行完畢，其中2家違規營業，市府會按照規定移送，若有民眾懷疑業者違規營業，只要提出檢舉，稽查小組會盡量「從嚴認定」，以減少群聚風險。
鄭文燦強調，21種匡列停業的類別包含了按摩店、養生店、麻將館、足浴等，這段時間中央採取高強度的防疫對策，目的就是減少群聚、減少人流，因此市政府會用這個原則再擴大從嚴執行，讓場所安全成為基本的防疫原則。
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