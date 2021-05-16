停課家長無法請假怎麼辦　侯友宜：學校有照顧孩子責任

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侯友宜指出，疫情嚴峻的當下，加上病毒快速的傳播力，要怎麼樣才能保護孩子？如果停課可以保護孩子，就應該趕快來處理，但這都要有相關的配套措施，例如家庭或防疫照顧假；此外，若家長無法請假的話，是否由學校留一部分的老師幫忙照顧，這都是彈性應變處理的一環。
侯友宜直指，學校最基本應該有照顧孩子的責任，應該把學生感染的風險降至最低；此外，教育局已於新北市的親師生平台建置「停課不停學」專區，可即時於線上獲取各項學習資源，也鼓勵請假的同學善加利用，復課後也將由學校依學生需求進行相關補救課程。
教育局補充，新北市其他各校及中等學校的其他年級，是否改採在家遠端學習，將視中央政策及疫情發展滾動調整；學生因防疫有請假需求，將請各校彈性處理，不列入出缺席紀錄，教師應提供學生請假期間的課程進度、課程內容及教材，請假在家的學生，應依課程進度配合實體或線上教學資源進行學習。
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