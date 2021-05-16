「我就不洗澡」！毛孩賴皮遭主人強拖15秒 厭世臉超爆笑
若有養狗的你，肯定對這很有深刻感受！每當要為毛小孩洗澡之時，總是要費盡九牛二虎之力，才能夠將狗狗帶到浴室，不僅如此，還要再慢慢安撫，以防亂跑。近日，國外一名飼主就分享自己要幫自己心愛的毛小孩洗澡時，毛小孩卻賴在地板不走，飼主只好硬拖拉著，逼著毛小孩就範！
編輯中心/綜合報導
2021-05-16 18:42:17｜2021-05-16 18:45:35
國外一名養狗的飼主要幫自己毛小孩洗澡，結果毛小孩根本不想洗，先是賴在門前，隨後主人見狀，拉著毛小孩的前面兩支軀幹慢慢往前拖行，過程中，毛小孩一動也不動，後腳就這樣拖在地上，看起來可以說是非常不情願的，雖然影片短短15秒，但毛小孩的厭世模樣令人莞爾。
事實上，綜合外媒報導，狗狗之所以會不喜歡洗澡，這可能與小時候的記憶有關，您是否還記得你剛飼養毛小孩時，第一次帶牠洗澡的反應是如何？當時狗狗又是在什麼情況下「被洗澡呢？」倘若第一次的體驗洗澡過程是非常不愉快的，在狗狗心中也會留下不好的印象，也因此每次聽到要洗澡，狗狗總是會努力抗拒。
《NOWnews》也實際採訪有養狗11年的經驗的陳小姐，她表示，狗狗不喜歡洗澡天經地義，但多數的毛小孩喜歡玩水，自己則是將洗澡與玩水結合，讓狗狗不認為這是在洗澡而是玩水，每次洗澡也堅持自己下去清潔，她也分享幾個撇步，包括不要把蓮蓬頭拿得非常高以及水量太大，以慢沖的方式與狗狗一同玩水順便清潔；另外，也要注意沖水時，不要讓水進到狗狗的鼻子跟嘴巴，這可能都是讓狗狗感到不舒服的行為，掌握這些秘訣，久而久之，毛小孩也不再那麼抗拒洗澡了！（編輯：張嘉哲）